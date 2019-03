Großes Fest zu Fronleichnam

Brühl.125 Jahre Grundsteinlegung Schutzengelkirche Brühl – dieses Jubiläum will die Gemeinde zusammen mit Fronleichnam am Donnerstag, 20. Juni, im Ort ausgiebig feiern.

Dazu soll die über lange Zeit ruhende Tradition der Fronleichnamsprozession rund um die Schutzengelkirche wiederbelebt werden. An die heilige Messe schließt sich also die Prozession an, bei der die Gläubigen die vom Priester oder Diakon getragene Monstranz mit dem Allerheiligsten – einer geweihten Hostie – in einem Festzug unter Gebet und Gesang durch die Straßen begleiten. Die Monstranz wird dabei von einem „Himmel“ genannten Stoffbaldachin beschirmt. An bis zu vier Außenaltären werden Elemente eines Flurumgangs aufgenommen – bei jeder Station wird ein Abschnitt aus dem Evangelium vorgetragen, es werden Fürbitten gesprochen und der sakramentale Segen in alle Himmelsrichtungen und über die Gemeinde erteilt.

Die Kolpingfamilie, die dieses Fest ausrichten wird, bittet um Unterstützung bei den Vorbereitungen und der Durchführung am Fronleichnamstag. Zur Koordination der Aufgaben und zur weiteren Besprechung findet ein Treffen am heutigen Montag um 19 Uhr im katholischen Pfarrzentrum statt. Die Kolpingfamilie lädt zu dieser Sitzung alle Interessierten ein. zg/ras

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 18.03.2019