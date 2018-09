Großes Tabu der Gesellschaft

Brühl.„Opa, wie fühlt sich das an? Naja, es ist, als hättest du Honig im Kopf.“ Ein Dialog aus einem Till- Schweiger-Film, der das Leben eines Demenzkranken auf hintersinnig-ironische Art zeigt. Anlässlich des Welt-Alzheimertags war das Netzwerk Brühl mit einem Informationsstand zum Thema Demenz am Eingang des Edeka Embach vertreten und stellte diese Krankheit vor.

1,7 Millionen Menschen sind in Deutschland von Demenz betroffen und in über 80 Prozent der Fälle ist Alzheimer die Ursache. „Es folgt ein existenzieller Einbruch in das Leben und das muss erst einmal verarbeitet werden. Sowohl von der Person selbst als auch von den Angehörigen“, beschreibt Carsten Sauder, Residenzberatung bei Pro Seniore, die ausweglose Situation.

Mehr Unterstützung gefordert

Damit die Verarbeitung bestmöglich gelingt, hat er ganz konkrete Forderungen: „Es ist sowohl eine psychosoziale als auch eine psychotherapeutische Betreuung der Betroffenen und deren Angehörigen notwendig. Ein einfaches Beratungsgespräch hilft da nicht aus“.

Es sollte also einen „inklusiven Ansatz geben, so dass die erkrankten Menschen nicht am Rande des gesellschaftlichen Tuns stehen. In Brühl hat sich schon viel bewegt aber Demenz ist immer noch das größte Tabu unsere Bevölkerung“, stellt er fest.

Den bisherigen Erfolg der gemeinsamen Arbeit bestätigt auch Bürgermeister Dr. Ralf Göck. „Hier sind alle Facetten der Betreuung recht intensiv vertreten. Die verschiedenen Stellen arbeiten viel gemeinsam, so dass das Angebot ganz individuell auf den Patienten angepasst werden kann“.

Aber, ergänzt er: „Wir wollen weitermachen. Es soll mehr betreute Wohnungen in der Gemeinde geben, so kann die Unterstützung so früh wie möglich beginnen.“

Leben im eigenen Zuhause

Im trauten Eigenheim gibt es aber auch Möglichkeiten, wie das Leben dort sicher und angenehm gestaltet werden kann. Dafür sind sogenannte Wohnberatungen zuständig. Alexandra Fischer vom B+O-Seniorenzentrum gibt Einblick in die Arbeit: „Das häusliche Umfeld sollte so verändert werden, dass die Betroffenen länger dort wohnen können. Das kann zum Beispiel über eine Licht- und Farbgestaltung an der Haustür erfolgen, wenn diese nicht mehr gefunden wird.“ Dann sind die Angehörigen allerdings gefordert. Aktuell werden über 70 Prozent der Demenzkranken häuslich versorgt.

So auch der Opa von Pascal Wasow. Der Enkel berichtet unserer Zeitung gegenüber ganz offen wie sich das Leben mit dessen Demenz verändert. „Normale Gespräche sind noch möglich, tiefgründige wiederum nicht. Es gibt verschiedene Extreme. Andere werden boshaft, Opa wird lustig und sehr offen. Er kann die nötige Distanz nicht mehr wahren. Am wichtigsten ist das Fördern und Fordern. Durch kleine Aufgaben versuchen wir ihm Selbstbewusstsein zu geben.“

Um die Angehörigen zu entlasten, gibt es in der Gemeinde auch das Café Vergissmeinnicht. Freitags von 14.30 bis 17.30 Uhr gibt es in der Betreuungsgruppe Spiel, Spaß, Kreativität und vieles mehr.

Info: Weitere Informationen unter www.bruehl-baden.de

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 22.09.2018