Großherzog Leopold installierte den Pendeldienst über den Rhein schon 1835

Brühl.Sie ist beliebt – das beweisen die rund 60 000 Menschen, die jedes Jahr mit der Kollerfähre über den Rhein setzen. Und dabei nutzen sie etwas ganz Besonderes, denn es gibt sonst nirgends eine Rheinfähre, die zwei badische Ufer miteinander verbindet. Und das inzwischen seit 1835. Damals wurde durch die Rheinbegradigung die bis dahin pendelnde Fähre bei Ketsch, die 1195 erstmals urkundlich genannt wurde, auf Anordnung der Großherzoglichen Hof-Domäne um einige hundert Meter weiter stromabwärts verlegt – und damit auf Brühler Gemarkung.

Zunächst wurde eine Gierfähre genutzt, die anfangs an einem quer über den Fluss gespannten Führungsseil, ab 1957 an einem in der Mitte des Flussbettes verankerten Kabel hin- und herwechselte. Dieses Gierseil teilte sich in beiden Fällen kurz vor der Fähre auf. Ein Seilende war am Bug und eines am Heck der Fähre befestigt. Veränderte sich nun die Länge der Enden zueinander, veränderte sich auch der Anstellwinkel der Fähre zum Fluss. Das bedeutete, dass die Strömung des Rheins das Schiff antrieb.

Im Herbst 1977 geschah das, was viele Experten schon lange befürchtet hatten. Die nur schwer manövrierfähige Fähre stieß mit einem Rheinschiff zusammen und wurde dabei schwer beschädigt. Das zuständige Liegenschaftsamt kaufte daraufhin die alte Germersheimer Rheinfähre, die nicht mehr am Gängelband lief, sondern sich über Motoren frei bewegen konnte und damit dem modernen Schiffsverkehr auf dem Rhein gewachsen war.

Sie war bereits 1954 gebaut worden, hatte die ersten Jahre in Duisburg und Kiel den Dienst versehen, bevor sie nach Germersheim gekommen war. Am 14. Juni 1978 übernahm sie als neue Kollerfähre ihren Dienst. Bei einer Länge von 35 und einer Breite von sieben Metern hat die Fähre eine Ladefläche von etwa 150 Quadratmetern.

Seit 42 Jahren pendelt das Schiff also in der wärmeren Jahreszeit zwischen dem linken und dem rechten Rheinufer von Brühl. ras

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 25.07.2020