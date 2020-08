Grüne Giganten sind botanisch Beerenfrüchte

Brühl.Jetzt ist er rum, der Monat des kleingärtnerischen Überflusses, der August. Fast alles, was wir in unserem Garten seit dem zeitigen Frühjahr gehegt und gepflegt haben, hat Früchte getragen. Fast jeden Tag sind wir mit einer reichen Ernte nach Hause gekommen. Und das, obwohl wir uns aus verschiedenen Gründen nicht so um die Beete kümmern konnten, wie wir eigentlich wollten, und das Wildkraut

...