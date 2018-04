Anzeige

Brühl.Die gemeinsame Stellungnahme der Gemeinderatsfraktionen von CDU, SPD, FW und JL in unserer Zeitung könne leider nicht unerwidert bleiben, das schreibt die Grüne Liste (GL) in einer Pressemitteilung. Diese geben wir auszugsweise wieder.

Dass den „Riesenschritten“ beim Ausbau unserer Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtungen kein durchgängiges Konzept zugrunde liege, sondern Stück für Stück der steigenden Nachfrage gefolgt werde, sei deutlich erkennbar, so die Grüne Liste, auch heute noch gebe es Wartelisten. Es handele sich dabei um eine überaus wichtige Pflichtaufgabe einer Gemeinde, Familien und Kinder seien die Zukunft der Gesellschaft: „Hier ist das uns zur Verfügung stehende Geld am besten angelegt. Was wir in die Qualität der Unterstützung von Kindern und ihren Eltern investieren, wird sich auszahlen.“ Die Grüne Liste steht voll und ganz hinter allen geplanten Verbesserungen in diesem Bereich und arbeitet von Beginn an konkret mit in den verschiedenen Arbeitskreisen und Kommissionen, so die Pressemitteilung weiter.

Die Grüne Liste unterstütze grundsätzlich ehrenamtlich Tätige und schätze die Arbeit in den Vereinen hoch ein – „Selbstverständlich sollte der Fußballverein auch ohne Sportpark ein funktionstüchtiges Stadion und Clubhaus bekommen, ebenso wie der SV Rohrhof.“