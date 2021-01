Grünes Licht für neuen Firmensitz

Brühl.Er wächst und gedeiht – der Schütte-Lanz-Gewerbepark im Nordosten der Hufeisengemeinde. Der Ratsausschuss für Technik und Umwelt hat nun der Planung eines weiteren Großprojektes dort das kommunale Einvernehmen erteilt. Die Satimo Immobilienverwaltungsgesellschaft möchte im Bereich zwischen dem Wendekreisel an den Werften und der Lärmstutzwand zum Schütte-Lanz-Wohnpark zwei Lager- und Produktionshallen mit Verwaltungsgebäude und drei Betriebswohnungen errichten.

Wenn die Gebäude stehen, sollen sie von mehreren Gesellschaften der HN-Gruppe genutzt werden. Das Kürzel steht für den Unternehmensgründer Hubert Niederländer aus dem saarländischen Mandelbachtal. Als mittelständisches Unternehmen ist die Gruppe im Bereich der Energiewirtschaft tätig und definiert sich selbst als „starker Partner für regionale und überregionale Energieversorgungsunternehmen, Kommunen, Städte und Bauunternehmen, welche wir im gesamten Bundesgebiet von zehn Standorten aus betreuen“. Mit 200 Mitarbeitern bildet der Rohrleitungs- und Anlagenbau den Kernbreich des Unternehmens. Außerdem bietet die Unternehmensgruppe Dienstleistungen im Tief- und Straßenbau, Engineering und Industriekabelverlegung – dazu gehört auch ein entsprechender Bereitschaftsdienst.

Betriebswohnungen als Bremser

Das Bauvorhaben der Satimo soll ein neuer Sitz für Unternehmen der HN-Gruppe werden, insbesondere der Satema sowie der Sans-Gesellschaft für Systeme, Anlagen- und Netzbau. Die Hubert-Niederländer-Gesellschaft will den Standort laut Antrag zur Disposition nutzen.

Da am neuen Standort Brühl alle drei Betriebe Verwaltungssitze haben würden, soll der Standort später auch zu Abstimmungsgesprächen und Koordination der Unternehmen der HN-Gruppe genutzt werden. Dies sei ein ausschlaggebender Punkt bei der Planung des neuen Standorts, heißt es im Bauantrag.

Nach Ansicht der Gemeindeverwaltung hält sich das Vorhaben an die Vorgaben des Bebauungsplanes. Einzig kritisch werden im Rathaus die drei geplanten Betriebswohnungen im zweiten Obergeschoss des Verwaltungsgebäudes gesehen. Ausnahmsweise genehmigungsfähig ist dort aber je Betrieb maximal eine Wohnung für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen oder für Betriebsinhaber und Betriebsleiter. Die Wohnung muss zudem jedem einzelnen Gewerbebetrieb klar zugeordnet werden können. Das ist bei der Unterbringung im gemeinsamen Verwaltungsgebäude für die drei Unternehmen nicht wirklich der Fall.

Die Hauptwohnsitze der Geschäftsführer lägen nicht standortnah. „Bei der regelmäßig erforderlichen Anwesenheit der Geschäftsführer für zeitintensive Besprechungen und Führung der einzelnen Betriebe seien die Betriebswohnungen unabdingbar“, heißt es im Bauantrag. Von den über dem Bürobereich liegenden Betriebswohnungen könne ein direkter Zugriff auf Akten und Vorgänge der drei Betriebe erfolgen, wird schließlich vom Bauherren erklärt.

Das dreigeschossige Verwaltungsgebäude inklusive der Wohnungen soll direkt an der Straße An den Werften entstehen. Südlich angeschlossen neben der Lärmschutzwand ist eine Halle für den Materialeingang, Montage, Mechanikbearbeitung und Fertigung vorgesehen. Die Halle soll knapp sieben Meter hoch und rund 1100 Quadratmeter groß werden. Etwas abgesetzt ist die zweite Halle vorgesehen, die von der Nutzfläche her nur halb so groß geplant ist. Sie diene später als separates Lager.

Verflochtenes Konstrukt

Für die Ansiedlung dieser Unternehmensgruppe sprechen laut Thomas Gaisbauer (CDU) voraussichtliche Arbeitsplätze und Gewerbesteuereinnahmen für Brühl, auch wenn ihn das Firmenkonstrukt ein wenig verunsichere. Heidi Sennwitz (FW) zeigte sich wenig euphorisch wegen der Wohnungen im letzten großen Gewerbegebiet des Ortes, doch gab sie letztlich grünes Licht für die Planung. Diesen Einschätzungen schloss sich Roland Schnepf (SPD) an.

Und auch Dr. Peter Pott (GLB) stimmte den zuvor genannten Einschätzungen zu, brachte – allerdings mit wenig Aussicht auf großen Erfolg– noch das Thema einer ökologischen Bauweise ins Spiel. Trotzdem wurde dem Projekt am Ende einstimmig der Segen erteilt.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 15.01.2021