Anzeige

Brühl.Es sind nur ein paar Pedaltritte für den Radfahrer, aber ein gewaltiger Lückenschluss für das interkommunale Radwegekonzept des Rhein-Neckar-Kreises. Die Bauarbeiter vor Ort sind optimistisch, den Radweg zwischen Fichte- und Mannheimer Straße bereits in der kommenden Woche mit einer Asphaltdecke zu versehen.

Bislang hatten die Radler, die aus Richtung des Blumenviertels nördlich, etwa nach Mannheim oder umgekehrt fahren wollten, an dieser Stelle zwei Alternativen, die eher suboptimal waren: Zum einen den kleinen Umweg in der Mannheimer Straße an den Tankstellen vorbei oder über die schmale, holprige Schotterpiste entlang der Gärten.

Das Radfahrwegenetz in der Metropolregion ist ja sonst insgesamt eher gut ausgebaut. Doch es gibt immer wieder Lücken, über die sich die Radler hinweghangeln müssen, wenn sie nicht nur innerorts unterwegs sind – dieses Wegstück von rund 150 bis 200 Metern, bei dem inzwischen der Untergrund angelegt wurde, erinnerte bislang auch eher an einen Trampelpfad denn an einen Radweg.