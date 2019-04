Brühl.Ein Zunftbaum zeigt die Zeichen der entsprechenden Handwerker des jeweiligen Ortes an. Er dient damit einerseits der Traditionspflege und andererseits der Imagepflege der Gewerbetreibenden.

Zunftbäume wurden erstmals am Ende des 16. Jahrhunderts errichtet. Heute stehen sie wieder in vielen Gemeinden und zeigen, welches Handwerk im einzelnen beispielsweise in der Hufeisengemeinde zu finden ist. Vor dem Start in den Wonnemonat will der Gewerbeverein seinen Zunftbaum nach der Winterpause noch ein wenig aufhübschen, bevor er aufgestellt wird. Neue bunte Bänder sollen in den nächsten Tagen an den Kranz geknüpft werden. Dann wird der Bauhof mithelfen, das gute Stück an Ort und Stelle in die Senkrechte zu bringen – und zwar am Gockelbrunnen in Rohrhof.

Dort ist die Bevölkerung am Mittwoch, 1. Mai, von 11 bis 13 Uhr eingeladen, bei Bratwürsten und Steaks, bei Brezeln und allerlei flüssigen Erfrischungen die Aufstellung des Baumes mitzufeiern. Wer das genau macht, das ist noch ein gut gehütetes Geheimnis. ras

