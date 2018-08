Anzeige

Brühl.Die fünfte Brühler und Rohrhofer Hobbykünstlerausstellung in der Villa Meixner wird in der Zeit vom 14. bis 30. September einen sehr guten Einblick in die vielfältige Kulturszene der Hufeisengemeinde geben. Die Vernissage zur fünften Auflage ist für Freitag, 14. September, um 19 Uhr vorgesehen.

Insgesamt gingen 15 Bewerbungen für die Ausstellung ein. Eine fachkundige Jury nahm sich dem künstlerischen Schaffen intensiv an und begutachtete die Bewerbungen. Letztlich entschied sich die Jury für Ute Apfels Malerei, die Malerei, Zeichnungen und Kunstmöbel von Karl-Heinz Monshausen, die Gemälde von Wolfgang Reich sowie für die Werke der Malerin Annette Rohr Schultz.

Mit diesem bunten Querschnitt zeige sich das künstlerische Schaffen in unterschiedlichen Stilrichtungen und Motiven. Die Ausstellung gebe einen guten Einblick in die vielfältige Kulturszene der Hufeisengemeinde, war sich die Jury sicher.