Gutschein für Blütenpracht

Brühl.Die örtliche SPD hat mit der Aktion „Brühl blüht auf“ sowohl den örtlichen Gewerbetreibenden, als auch den Bürgern eine Freude machen wollen. Dafür wurden Samen für rote Sonnenblumen gekauft und verteilt. Aufgrund ihrer Eigenschaft, des ständigen Sich-der-Sonne-Zudrehens haben sich schon vor langer Zeit einige Mythen um die Bedeutung der Sonnenblume gebildet. Der wohl bekannteste stammt aus dem antiken Griechenland. Eine Nymphe soll sich unsterblich in den Sonnengott Apollo verliebt haben. Seither schaue sie der Sonne ununterbrochen nach.

„Derjenige, der in Brühl eine rote Sonnenblume zum Blühen gebracht hat, konnte dadurch am Gewinnspiel teilnehmen“ erklärt der SPD-Ortsvorsitzende Selcuk Gök. Bei diesem Gewinnspiel konnten dann Gutscheine örtlicher Gewerbetreibender gewonnen werden. „Wir haben die Gutscheine explizit bei den Länden und Händlern im Ort gekauft, um auf die verschiedenen Einkaufsmöglichkeiten im Ort zu verweisen“ betont SPD-Gemeinderat Pascal Wasow.

Alle Einsendungen landeten jetzt in einem großen Topf, aus dem die glücklichen Gewinner gezogen wurden. Während Wasow die vier Gewinner ermittelte, ergänzte Landtagsabgeordneter Daniel Born in einer zweiten Ziehung um ihre jeweiligen Gutscheine. Die vier Glückspilze werden nun laut SPD benachrichtigt und können sich über Gutscheine vom Inselcamping Kollersee, der Bücher Insel Brühl, Kosmetik hautnah oder dem Ratzefummel in Rohrhof freuen.

Diskussion im Netz

Gleichzeitig weisen die Genossen noch auch auf eine digitale Veranstaltung hin. Zusammen mit dem Landtagsmitglied und SPD-Kandidaten Daniel Born, der Sprecher für frühkindliche Bildung und Grundschulen ist, wird via Internet über das Thema „Guter Ganztag geht – beste Bildung jetzt“ am Montag, 30. November, ab 20 Uhr diskutiert, Die notwendigen Zugangsdaten erhalten Interessierte über das Büro Born, buero@daniel-born.de. zg/ras

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 28.11.2020