Brühl.Eine Jubiläumsfeier in einem Sanitätshaus kann auch unerwartet lebhaft sein: Mit einer schrillen Hupe macht Sigrid Weltz auf ihren heranbrausenden Scooter aufmerksam, während Rudi Bamberger, Behindertenbeauftragter der Gemeinde, mit seinem elektrisch betriebenen Gefährt waghalsig über den kleinen Hindernisparcours jagt. Im Hof von Sanitätshaus und Orthopädietechnik Ramer ist was los an diesem Tag – schließlich feiert der Familienbetrieb sein 30-jähriges Bestehen.

Die Inhaber hatten zum Tag der offenen Tür geladen, der seltene Einblicke in das rund 1700 Quadratmeter große Firmengelände in der Anton-Langlotz-Straße – quasi auf der Rückseite der Hima – ermöglichte. Thilo Ramer und seine Frau Elke eröffneten schon 1988 in der Bahnhofstraße ihr erstes Sanitätshaus, damals noch auf überschaubaren 80 Quadratmetern und in der Nachfolge des Familienbetriebs Söllner. „Mein Mann hatte gerade seinen Meister als Orthopädiemechaniker gemacht und ich war ausgebildete Bandagistin. Da haben wir die Chance genutzt und das Wagnis Selbstständigkeit ausprobiert“, erinnerte sich Elke Ramer.

Einblick in neue Zentrale

Nach knapp zwei Jahren konnte das Ehepaar seine ersten zwei Mitarbeiter einstellen. Ab 1991 mussten dann größere Geschäftsräume in der Mannheimer Straße her, die Mitarbeiterzahl wuchs mit der Zeit auf rund 20 an. 2010 schließlich der ganz große Schritt: Die Firma Ramer baute sich am heutigen Standort ihre neue Zentrale. Mehr als 30 Mitarbeiter decken seitdem neben den klassischen Bereichen Sanitätshaus und Orthopädietechnik auch die Reha-Technik und den sogenannten Bereich Homecare ab – also alles rund um die häusliche Pflege, Stoma- und Wundversorgung sowie individuelle Hilfen.