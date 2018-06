Anzeige

Brühl.Es ist Januar 1990. Der damalige Bürgermeister Günther Reffert packt seine Tasche und reist gemeinsam mit seiner Frau erstmals ins sächsische Weixdorf bei Dresden. Kontakte knüpfen und sich über die dortigen Strukturen informieren, hat er als Reiseziel mit im Gepäck. Das Oberhaupt der Hufeisengemeinde verfolgt damit die Idee einer Gemeindepartnerschaft. Doch nach seiner Rückkehr schiebt er den Gedanken beiseite. „Eine Partnerschaft zwischen Brühl und Weixdorf wäre zum jetzigen Zeitpunkt sicherlich verfrüht“, äußert sich Reffert damals gegenüber unserer Zeitung.

Dass am Wochenende, 8. bis 10. Juni, jedoch eine gewaltige Brühler Delegation in drei Bussen die rund 500 Kilometer große Distanz zwischen der Kurpfalz und Weixdorf überwindet, um das zu pflegen, was innerhalb der vergangenen 25 Jahre stetig gewachsen ist, zeigt, dass Refferts Idee doch gefruchtet hat: 1993 wurde eine Vereinbarung über freundschaftliche Beziehungen zwischen beiden Gemeinden geschlossen – ratifiziert durch Günther Reffert und Annelies Ramsdorf, damalige Bürgermeisterin von Weixdorf.

Große Delegation unterwegs

Eine Delegation mit Bürgermeister Dr. Ralf Göck, den Altbürgermeistern Günther Reffert und Gerhard Stratthaus, Gemeinderäten, Kerweborscht, der Chorgemeinschaft und den Jugendspielern des SV Rohrhof machen sich am Freitag auf den Weg nach Weixdorf, um dort zusammen mit den Freunden das 25. Jubiläum der Partnerschaft zu würdigen.