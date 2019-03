Hat die Familie Scheck Fuß im Brühler Real?

Brühl.Jetzt liegt die Real-Markt-Kette, die zurzeit noch zum Metro-Konzern gehört, selbst auf dem Verkaufstisch. Im vergangenen September hatte die Metro AG in einer Pflichtmitteilung bekannt gegeben, die aktuell 65 Real-Märkte verkaufen zu wollen, weil sich der Konzern auf ein reines Großhandelsunternehmen reduzieren will. Nun geht dieser Verkauf offensichtlich in die heiße Phase.

Metro-Chef

...