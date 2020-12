Haussegen kommt per Post

Brühl.Die Pandemie sorgt dafür, dass eine – wie es seitens der Kirchengemeinde heißt – der schönsten kulturellen Tätigkeiten aus berechtigten Gründen kaum im üblichen Stil möglich sein dürfte. Es geht dem Seelsorgeteam um das freudige Singen von Advents-, Weihnachts- und Sternsingerliedern.

„Leider erklingen uns die schönen Sternsingerlieder diesmal nicht aus jungen Königskehlen, sondern lediglich vom Band“, erklärt Pastoralreferent Fabian Frank in einer Pressemitteilung. Und so müssten die Sternsinger auch auf die zutiefst christliche und diakonische Tat des persönlichen Besuchens aller Häuser und Wohnungen verzichten. Daher werden Interessierte den Neujahressegen und die „königlichen“ Grüße im kommenden Jahr aus dem fernen „Morgenland“ bekommen: Ihnen wird im neuen Jahr „königliche“ Post zugehen. Das Motto der Sternsingeraktion lautet „Kindern Halt geben – in der Ukraine und weltweit“.

Und so lädt das Seelsorgeteam alle Menschen bereits jetzt dazu ein, selbst zum Segen für andere Menschen, vor allem Kinder in armen Ländern, zu werden, denen es aufgrund der Pandemie wirtschaftlich und gesundheitlich noch schlechter geht als zuvor. „Wir laden Sie dazu ein, selbst mit königlicher Güte durch ihre Gabe das Kindermissionswerk zu unterstützen“, erklärt der Pastoralreferent. zg/ras

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 16.12.2020