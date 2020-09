Heimatliche Natur erkunden

Brühl.Die mobile Jugendarbeit des Postillons besuchte mit mehreren Jugendlichen den Wassersportverein beim idyllisch gelegenen Bootshaus, um erste Erfahrungen beim Paddeln auf dem Altrhein zu sammeln. Gemeinsam einen schönen Tag in der freien Natur verbringen war das erklärte Motto des Tages – ein Ziel, was dem Vernehmen nach auf jeden Fall erreicht worden war.

So machten sich die Jugendlichen der Umgebung mit ihren Betreuern von Postillion auf den Weg an den schönen Rhein, um das große Canadierpaddeln zu erleben.

Tiere der Auenlandschaft

Nach einer kurzen Einführung in die Paddeltechnik und Regeln auf dem Wasser ging es los auf den abenteuerlichen Altrhein. Dieser Bootstyp ist ein offenes Kanu, das sitzend oder kniend gefahren und mit Stechpaddeln bewegt wird. Ursprünglich wurde es von den nordamerikanischen Ureinwohnern als Fortbewegungsmittel in den dicht bewaldeten und unwegsamen Gebieten Nordamerikas benutzt. Und für die meisten Teilnehmer war diese Tour so auch ein Expedition in die Wildnis. Unterstützt von erfahrenen Steuermännern der Großcanadier und weiteren Begleitpaddlern schafften es alle Jugendlichen und Betreuer bis nach Ketsch gegen den Atlrheinstrom aufwärts zu paddeln. Währenddessen konnten auch noch viele der dort lebenden Tiere entdeckt und beobachtet werden.

Zurück am Bootshaus war nach so viel Paddelspaß der Hunger bei allen Beteiligten entsprechend groß. Dank der fleißigen Helfer vor Ort war der Grill zum Ende der Altrheinpartie schon in Betrieb und die Jugendlichen, deren Betreuer sowie die Begleiter des Wassersportvereins konnten sich mit Würstchen und Brötchen stärken.

„Alle fanden, dass es ein erfolgreicher Tag war“, stellten die Mitarbeiter des Postillons zufrieden fest und bedankten sich bei den Steuermännern der Boote, den Begleitpaddlern und dem Verpflegungsteam. „Dank Postillion und dem Wassersportverein konnten die Jugendlichen solche tollen Erfahrungen machen“, wurde abschließend nach einem erlebnisreichen Tag bilanziert. mk/ms/ras

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 17.09.2020