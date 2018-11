Heimeliges zwischen Wichteln und Sternen

BRÜHL.Ja ist denn schon Weihnachten? Im Hof beim Haus der Familie Mecking könnte man es glauben. Es prasselt ein warmes Feuer im Außengrill, überall leuchten Lichterketten und setzen handwerkliche Objekte ins rechte Licht. Dazwischen duftet es nach Kaffee und Glühwein, Interessierte und Suchende tummeln sich in den großzügigen Garagen sowie dem Hof, die zu Ausstellungsräumen geworden sind.

Herzige Wichtel aus Moos und Tannenzweigen grüße aus jedem Winkel, Adventsgestecke in der Mecking eigenen künstlerischen Art ziehen die Blicke ebenso magisch an, wie die schmückenden Wandbilder. In denen verarbeitet die Hobbyist in glänzenden Christbaumschmuck und auch traditionelle Dekoartikel wie Strohsterne, kleine Püppchen und mehr. Als Kerzenhalter für die vier heimelig schienenden Adventsboten nutzt Mecking teilweise Espresso- oder Kaffeetassen, was dafür sorgt, dass man manchmal einen zweiten Blick werfen muss, um die ganzen Details wahrzunehmen.

„Ich verarbeite Haltbares, denn frisches Grün ist zwar sehr schön, aber es nadelt zu schnell in den gewärmten Räumen“, erklärt sie den Einsatz von Strohkränzen, Textilien oder Farbe. Wer es opulent und glitzernd mag, war gut beraten, bei Margret Mecking reinzuschauen. Das tun viele an den beiden Tagen, als zur Premiere des Hof-Weihnachtsmarktes die Tore geöffnet waren.

Kapseln werden zu Schmuck

Mit ihren aus recycelten Kaffeekapseln gefertigten Schmuckstücken und weihnachtlichen Deko-Anhängern war Inge Janovsky aus Lampertheim beim Markt dabei. Mini-Engel, Sterne, Ohrringe in Kombination mit Silberdraht und Kettenanhänger mit Schmucksteinen aufgepeppt hatte sie dabei – viele davon wechselten die Besitzer.

„Jetzt sehe ich endlich mal ihre Werke“ freute sich Ute Welter, die die Künstlerin Cony Welcker bereits kennengelernt hatte, aber noch keine Ausstellung besuchen konnte. Im Hof der Meckings holte sie das jetzt nach und erfreute sich an den Natursteinen, denen Welcker die Optik von Fischen, eines Chamäleon und Schnecken entlockte. Zudem hatte die Wahl-Rohrhoferin Welcker aus Holzfundstücken, die sie als Schwemmholz bei ihren Urlauben und Aktionen in Portugal gesammelt hatte, trendige Anhänger gearbeitet. Die fanden allseits Beachtung.

An beiden Tagen spielte das gute Wetter mit, das viele Spaziergänger einen Blick in den Hinterhof werfen ließ. Davon für das kommende Jahr motiviert, wird Margret Mecking wohl eine weitere Auflage der vielfältigen Schau vorbereiten, verriet sie Gespräch mit unserer Zeitung. zesa

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 21.11.2018