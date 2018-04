Anzeige

Brühl.Sabine Schirmer staunte nicht schlecht, als sie mit ihrem Hund in der Nähe des Rheins spazieren ging. In einem Tümpel bei Rohrhof tummelte sich doch tatsächlich eine kleine Ansammlung von Wasserschildkröten in der Sonne. „Es könnte sich um die europäische Sumpfschildkröte handeln“, sagt Cindy Weidner vom Naturschutzbund Deutschland (Nabu) auf unsere Nachfrage mit Blick auf das Bild, das Schirmer bei ihrer Expedition ins Tierreich gemacht hat. Allerdings lässt die Aufnahme unserer Leserin nur Vermutungen zu, denn sie kam nicht nahe genug heran, um ein scharfes Bild zu machen.

Wahrscheinlich handelt es sich aber wohl eher um Gelb- oder Rotwangen-Schmuckschildkröten, urteilt auch Udo Koch, Vorsitzender des Angelsportvereins Rohrhof. Diese Tiere lebten einst nur im Südosten der USA. Inzwischen gibt es sie außer in der Antarktis überall – auch im Gewässer des Angelsportvereins. „Das sind meist Tiere, die jemand geschenkt bekommen oder gekauft hat und sie, als sie größer wurden, einfach ausgesetzt hat“, berichtet er von seinen Erfahrungen.

Doch so ganz unwahrscheinlich ist es laut Weidner nicht, dass es auch die heimischen Vettern sein könnten. Die europäische Sumpfschildkröte ist streng geschützt. Früher war sie weit verbreitet, heute gilt sie als nahezu ausgestorben, so die Nabu-Expertin. Die Möglichkeit, dass Schirmer einige Exemplare am Altrhein entdeckt hat, bestehe aber durchaus, weil in Rheinland-Pfalz seit einigen Jahren ein Projekt zur Wiederansiedlung im Altrheingebiet läuft. Bisher konnten über 80 Sumpfschildkröten – im Altrhein bei Bobenheim-Roxheim – ausgewildert werden.