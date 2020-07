Helfen und gewinnen

Brühl.Blut spenden und einen „Weber-Gasgrill“ gewinnen – dazu lädt der Ortsverein des Deutsches Rotes Kreuzes (DRK) am Montag, 3. August, 14.15 bis 19.30 Uhr in die Mannheimer Straße 13 in Brühl ein.

Die Blutspende findet nur mit vorheriger Terminreservierung statt. Spender können sich ihren Termin im Internet unter https://terminreservierung.blutspende.de/m/bruehl-dr reservieren. Lebensretter werden das ganze Jahr über gebraucht. Doch besonders in den Sommermonaten werden Blutkonserven knapp. Die Gründe dafür sind vielfältig und naheliegend zugleich: Der Sommer lockt mit vielen schönen Aktivitäten und Ausflügen. Jedoch machen Unfälle, Krebs- und Herzerkrankungen sowie Komplikationen bei Operationen keinen Urlaub. Jeder Spender trägt maßgeblich dazu bei, dass das Schicksal der Patienten positiv gestaltet werden kann. Als zusätzlichen Anreiz verlost der DRK-Blutspendedienst jede Woche unter allen Spendern einen „Weber Gasgrill Spirit E-320 GBS Original“ und drei Grillchefschürzen. zg

Info: Rückfragen sind unter der kostenlosen Hotline 0800/11 949 11 möglich.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 28.07.2020