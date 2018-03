Helfer gegen das Ertrinken

Anzeige

Brühl.Für jeden, der mit dem Bewegungsraum Wasser in Berührung kommt, ist das Thema Rettung von besonderer Wichtigkeit. Dabei müssen Aufsichtspersonen „rettungsfähig“ sein, empfiehlt die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) unbedingt den Erwerb des Deutschen Rettungsschwimmabzeichens in Silber. Die Lebensretter vor Ort bieten ohnehin viele Kurse, die vom Frühschwimmer-Seepferdchen über das Jugendschwimmabzeichen bis zum Rettungsschwimmabzeichen in Gold reichen.

Und so läuft im Hallenbad ein Lehrgang zum Rettungsschwimmabzeichen in Silber. „Jeder Verein, der mit Wasser zu tun hat, braucht einen Rettungsschwimmer“, erklärt der Vorsitzende der DLRG-Ortsgruppe, Rudi Bamberger, warum an diesem Abend auch ein Vertreter der Freiwilligen Feuerwehr und zwei Mitglieder des Wassersportvereins dabei sind.

Die DLRG Brühl, die zwar über 100 Mitglieder, aber nur eine Handvoll aktive Ausbilder hat, wird in diesen Wochen von den Rettungsschwimmern aus Schwetzingen unterstützt. „Wir brauchen dringend weitere Ausbilder“, appelliert Bamberger, dass sich doch mehr Menschen in der Schwimmausbildung engagieren möchten. Der DLRG-Chef wünscht sich mehr Schwung für seine Ortsgruppe und vor allem mehr freiwillige Ehrenamtliche, die sich an der Schwimmausbildung für Kinder beteiligen möchten.