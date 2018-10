Helfer üben in einem sensiblen Bereich

Brühl.Dichter Rauch dringt aus einem Zimmer im dritten Stock der Pro-Seniore-Residenz. Blaulicht beleuchtet zuckend die Gebäude. Überall sind Helfer unterwegs. Ein oder zwei Verletzte schreien, wimmern. Ältere Menschen in Rollstühlen und an Rollatoren suchen mit Betreuern den Weg ins Freie.

Glücklicherweise ist diese Szenerie im Wohn- und Pflegeheim von Pro Seniore zu Übungszwecken arrangiert. Die Freiwillige Feuerwehr hat mit der Residenzleitung diese Situation vorbereitet, damit Abläufe im Haus geprüft werden können. „Dabei finden wir Schwachstellen, die man dann nachbessern kann“, erklärt Kommandant Marco Krupp.

Residenzleiter Stefan Balzer und Pflegedienstleiterin Tanja Stiller sind gespannt, wie die Übung abläuft, verfolgen das Vorgehen der Retter vom Anrücken über die Reaktion der Mitarbeiter am Empfang bis zur Menschenrettung im dritten Stock. Das Haus, das mehrere Gebäudeflügel und drei Etagen plus bewohnten Dachstock aufweist, bietet Raum für 128 Betten, ist voll belegt.

Ausrücken in „großer Garnitur“

„Insgesamt ist ein Seniorenwohnheim immer ein sensibler Bereich“, weiß Krupp, man könne jederzeit auf unterschiedlichste Situationen treffen. Verschiedene Krankheitsbilder und eingeschränkte Mobilität der Bewohner sind Gründe, warum immer mit der „großen Garnitur“ zu einem solchen Objekt ausgerückt wird. Das Einsatzleitfahrzeug und drei Löschfahrzeuge mit 34 Einsatzkräften sind angerückt. „Sie müssen mir alles mitteilen, was für den Einsatzablauf wichtig ist“, appelliert Zugführer René Gieser eindringlich an Stefan Balzer, Haumeister David Martinez und Pflegekraft Lilly Schlotter, die im Wohnbereich I die erste Ansprechpartnerin ist. Dass er nicht wissen könne, wie es im dritten Stock aussieht, wie viele Menschen im Haus, wie viele davon in der Gefahrenzone seien, unterstreicht Gieser, weshalb sich die Verantwortlichen aus der Einrichtung direkt an ihn wenden müssen.

Die Probe für den Ernstfall läuft wie am Schnürchen. Erste Trupps bahnen sich den Weg durchs Treppenhaus nach oben. Sie führen Schläuche mit. Parallel dazu stellen weitere Feuerwehrleute die Schiebeleiter vom Garten aus an den Balkon des verrauchten Zimmers im dritten Stock an. Die Bewohnerin ist bereits aus dem Raum, steht auf dem Balkon. Drinnen sind Retter bei Carsten Sauder angelangt, der Residenzberater mimt ein Opfer des fiktiven Brandes. Zwei der Helfer tragen ihn aus dem Gefahrenbereich.

Weitere Teams rücken nach. Eines aus zwei Atemschutzgeräteträgern öffnet die Zimmertür und beginnt mit der Suche nach weiteren Menschen. Nach etwa 25 Minuten steht fest, dass alle in sicheren Bereichen untergebracht und betreut sind. Das Feuer ist aus. Krupp lobt seine Mannschaft und Balzer sein Mitarbeiterteam. Nur Kleinigkeiten seien nachzubessern. zesa

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 17.10.2018