Helga Lang hat ein Gespür für Blüten

Brühl.Ohne Zweifel ist die Ausstellung „Faszination Kunst“ von Helga Lang ein Fest für die Augen, denn die Rathausgalerie blühte bei der Vernissage im wahrsten Sinne des Wortes regelrecht auf. Im Beisein zahlreicher Besucher eröffnete die Sandhäuser Künstlerin am Freitagabend ihre Werkschau und zeigte in hochkarätigen Aquarellmalereien, was sie an der grandiosen Naturlandschaft ihres Umfeldes fasziniert: farbensatte Blumen, dunkelgrüne Bäume, filigran wirkende Gehölze und bewegte Wasseroberflächen.

Auf den großzügigen Fluren des Rathauses hat sie mit Hilfe der Gemeindeverwaltung einen Rundgang eingerichtet, der mehr als 70 Werke aus ihrem jüngeren Schaffen ins Zentrum stellt. Dabei besticht die Unmittelbarkeit, mit der sie ihre Ideen umsetzte. Darauf wies auch Kunsthistorikerin Dr. Maria Lucia Weigel in ihrer Laudatio hin. Davor jedoch begrüßte Bürgermeisterstellvertreter Bernd Kieser die anwesende Künstlerin, die Gemeinderäte, die zahlreichen Gäste sowie das Violoncello-Quartett der Jugendmusikschule. Mit Stücken von Franz von Suppé, David Popper und Wolfgang Birtel bewiesen die Nachwuchsmusikerinnen Svenja Ballreich, Carla Arndt, Lucia Hoffmann und Alexander Brenner nachdrücklich, was so ein kleines Ensemble mit beschwingter Leichtigkeit zu leisten vermag.

Nachdem Weigel die Künstlerin vorgestellt hatte, führte sie klar, anschaulich und mit Blick auf das Wesentliche in die Bilderwelt der Ausstellung ein. So eröffnete sie den Besuchern Zugang zum Verständnis von Langs Kunst, egal ob sie Landschaften, Blumen oder Stillleben darstellt. Schon mit dem Titel „Faszination Kunst“ habe Lang auf die innere Triebfeder hingewiesen, „Gesehenes, Erlebtes in Kunst zu übersetzen“, so Weigel. Dabei findet sie ihre Motive nicht nur auf Reisen nach Südfrankreich oder in die Toskana, sondern auch in ihrer heimatlichen Umgebung: „Die Rheinauen werden ebenso zum Bildthema wie der Merkurtempel im Schwetzinger Schloss, das Schloss selbst und das berühmte Lügenbrückel“, erläuterte die Laudatorin.

„Malerin der Jahreszeiten“

Die Lust, das Entdecke und das Erlebte in Malerei umzuwandeln, sind bestimmend für ihre Vorgehensweise. Das ganze Jahr hindurch bieten der Künstlerin Spaziergänge durch Wald und Flur eine Fülle von Motiven, so dass sie auch als „Malerin der Jahreszeiten“ gelten könnte. Wichtig dabei sei ihr nicht die genaue Wiedergabe des Vorgefundenen, sondern „die von Lichtverhältnissen hervorgerufene Atmosphäre“, wie sie in der „flammend roten oder saftig grünen Belaubung der Bäume“ zu spüren ist, im „Olivenhain“ oder in den Straßen der südfranzösischen Gemeinde Florensac.

Ihre individuelle Vision verdankt die Künstlerin letztendlich der Wahl der Farben, erklärte Weigel, „ein Bildmotiv kann Auslöser sein für die Entfaltung hinreißender Farbspiele, aber auch für die Zurücknahme der Farbigkeit, um Landschaften in Herbstnebel zu tauchen“. Dass die Malerin ihre Aufmerksamkeit auf alles lenkt, was Blüten trägt, bleibt in dieser ausgiebigen Einzelschau ebenfalls nicht verborgen. Dabei stand der eigene Garten Pate wie auch die heimische Landschaft. „Mohnblüten in solch eklatanter Präsenz zu gestalten, wie sie hier zu zu sehen sind“, betonte die Kunsthistorikerin, „ist kein leichtes Unterfangen, auch wenn die Gemälde den Anschein von Leichtigkeit zu erwecken vermögen.“

Wie Lang das geheimnisvolle organische Gewachsensein zur Geltung bringt, bezeichnete Weigel als „hohe Kunst“. Denn jede Pfingstrose, Dahlie oder rote Amaryllis ist nicht nur mit einem „untrüglichen Gespür für die jeweiligen botanischen Charakteristika dargestellt, sondern vor allem von einem nicht in Worte zu fassenden atmosphärischen Flair umgeben“. Gegenüber unserer Zeitung verriet Lang, dass es die Natur und ihre Vielfalt sei, die sie seit ihrer Kindheit fasziniert und stets inspiriert haben.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 17.12.2018