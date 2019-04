Helles Sonnengelb zieht ein

Brühl.Das Motto „Tu was für Deinen Ort“ des kreisweiten Aktionstages der CDU Rhein-Neckar nahmen die Brühler Christdemokraten wörtlich: „In Sonnengelb und Cremefarbe erstrahlen nach dem dreistündigen Streicheinsatz die Wände unserer Häschengruppe und wecken so die Vorfreude auf den bald beginnenden Sommer“, freut sich Gerrit Hennicke, Erzieherin des Kindergarten St. Bernhard und CDU-Gemeinderatskandidatin, die die Aktion organisiert und das erforderliche Arbeitsmaterial besorgt hatte.

Sie dankte den CDU-Kandidaten Michael Till, Nico Reffert, Gerhard Zirnstein, Dr. Christian Strubel und dem CDU-Vorsitzenden Kenneth Gund für den tatkräftigen Einsatz. „Im Mittelpunkt des kreisweiten Aktionstages steht das Wohl der Menschen. Es ist sehr schön, dass diese Idee des Kreisvorstandes nun zum wiederholten Male auf eine so positive Resonanz stößt und sich auch diesmal wieder mehr als ein Dutzend CDU-Verbände mit tollen Aktionen beteiligen“, so der CDU-Gemeinde- und Kreisrat Michael Till.

Einiges neu geschaffen

„Wir sind sehr dankbar, dass die CDU auf uns zukam und uns ihre tatkräftige Unterstützung anbot“, erläuterte die Kindergartenleiterin Susanne Füllhase und auch sonst hat sich in den Osterferien einiges im Kindergarten getan.

So haben auch in der Äfflegruppe Renovierungsarbeiten stattgefunden: Auch dieser Gruppenraum erhielt einen neuen Anstrich und zudem einen neuen Bodenbelag. Außerdem gibt es im Außenbereich nun eine große Markise. „Die Sonnenstrahlen können also nun gerne wieder zurückkommen“, waren sich die gutgelaunten Helfer einig. zg

