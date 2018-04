Anzeige

Brühl.Die geistliche Begleiterin des ökumenischen Gemeindezentrums Arche in Neckargemünd Ulrike Glatz wird in der Mittwochsandacht am 11. April, von 19 bis 20.30 Uhr in der evangelischen Kirche, Kirchenstraße 3 das Herzensgebet vorstellen und dazu einladen, diese Form des Betens kennenzulernen.

Das Herzensgebet ist eine seit Jahrhunderten praktizierte Form christlicher Meditation. Es ist ein Übungsweg zur Vertiefung der Achtsamkeit im Erleben der Stille, es unterstützt die aufmerksame Wahrnehmung des gegenwärtigen Augenblicks und die bewusste Ausrichtung auf Gott.

Die evangelische Erwachsenenbildung Rhein-Neckar-Süd und die evangelische Kirchengemeinde Brühl laden zu diesem Abend ein. Für alle, die den Weg des Herzensgebetes vertiefen wollen, findet am Samstag, 28. April von 10 bis 14 Uhr in der evangelischen Kirche Brühl eine Einführung in das Herzensgebet statt, die ebenfalls von Ulrike Glatz geleitet wird. Für diese Einführung in das Herzensgebet bittet die Evang. Erwachsenenbildung Rhein-Neckar-Süd um Anmeldung bis zum Donnerstag, 19. April. zg