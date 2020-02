Hexen, Clowns und ein rosa Schlumpf

Brühl.„Hier isses eifach schää“, sagt Alexandra Eccard-Bordme von den Oftersheimer Buzzel-Hexen. Deshalb kommt sie immer gern zur Rosenmontagsparty der „Göggel“. Es sei schön, dass in der Rohrhofhalle keine Großveranstaltung geboten, sondern familiär und quer über fast alle Altersgrenzen hinweg gefeiert werde – „so muss Fasching sein, dann macht das Feiern richtig Spaß.“

„Dabei wächst unser Ball Jahr für Jahr, seitdem wir das Konzept umgestellt haben und ganz auf ein Bühnenprogramm verzichtet haben“, bilanziert „Göggel“-Präsident Christian Nordheim als rosaroter Schlumpf im Gespräch. Aber mit rund 250 Gäste sei jetzt die Kapazitätsgrenze der Halle erreicht. „Mehr Narren sollten es nicht werden“, meint er. Kaum waren die Türen der Halle geöffnet, da füllte sich auch schon die Tanzfläche mit gut gelaunten Narren in verschiedenen Kostümen. Ausgelassene Faschingsstimmung machte sich ruckzuck breit.

Luftballons in den Vereinsfarben Rot und Schwarz, eine bunte Lichtershow und jede Menge Fasnachtsdekoration sorgten zusammen mit den passenden Rhythmen in der Halle für schönes Ambiente.

Und auch das Lob einer weiteren Hexe – immerhin waren die Strohschuh tragenden Frauen mit 30 festbegeisterten im Gefolge der Oftersheimer Prinzessin Sina II. als größte Gruppe nach Rohrhof gekommen, um zu feiern und damit einen befreundeten Verein zu unterstützen – hörte Papa Schlumpf sichtlich gern: „Hier wird einfach schön und friedlich Fasnacht gefeiert.“

Anwärter machen guten Job

Dass die Tanzfläche in der Rohrhofhalle bis in den frühen Morgen immer gut gefüllt blieb, garantierten DJ Andreas Velanius und Moderator Dominik Alt. Die beiden verstanden es prima, immer genau den richtigen Ton zu treffen, der die feiernden Narren begeisterte. „Dominik ist unser Elferratsanwärter – der macht seine Sache richtig gut“, lautete das präsidiale Lob, „wie in dieser Kampagne all unsere Anwärter ist er sehr engagiert und macht einen Superjob“.

Und schon ist er mitten in einer ersten Bilanz, denn der Rosenmontagsball ist für die „Göggel“ der krönenden Abschluss der eigenen Kampagnenveranstaltungen. „Es hat richtig viel Spaß gemacht und ist durchweg harmonisch abgelaufen“, freut sich Nordheim. Und dann stürzt sich der rosarote Schlumpf ins Getümmel aus Hexen, Nixen und Clowns, die über die Tanzfläche wirbelten oder sich im Gespräch an der Bar bestens unterhielten. Jeder fand in der Halle seinen Bereich, um sich wohlzufühlen und Kraft für die anstehenden Fasnachtszüge tagsdrauf zu sammeln.

Stellt sich zum Schluss nur noch die Frage, ob die Buzzelhexen mit ihren Strohschuhen eigentlich gut tanzen können. „Klar, die sind superbequem“, sagt Elli Verro, dreht sich um und verschwindet im Partyvolk auf der Tanzfläche. ras

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 26.02.2020