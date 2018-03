Anzeige

Wie genau das passiert, das möchte Katharina Weidner ihren Kunden am Tag der „gläsernen Apotheke“ am Samstag, 3. März, zeigen. Denn an diesem Tag macht sie etwas regelmäßig, das eigentlich nicht gestattet ist: Sie öffnet die Tür zum computergesteuerten Herzstück der Apotheke, um einen Einblick auf den dort ab sofort tätigen Roboter zu erlauben.

Das System klingt einfach. Das Apothekenteam bekommt die Medikamente geliefert, stellt sie für den Scanner bereit, der die räumlichen Abmessungen der Präparate erfasst und ihnen dann einen ganz speziellen Ablageplatz zuweist. Wird das Produkt angefordert, wird es von einem speziellen Greifarm dort abgeholt und über entsprechende Kanäle zum Tresen geführt.

Mehr Zeit für die Beratung

„Dadurch wird niemand aus meinem kompetenten Team überflüssig“ erklärt Weidner, „vielmehr haben die Mitarbeiter so mehr Zeit für den Kunden“. Denn die Mitarbeiter müssen nicht mehr zwischen den Regalwänden verschwinden, um das Produkt zu finden – es wird sofort über eine Rutsche ausgeliefert.

Aber das Team der Perkeo-Apotheke will bei diesem Tag der offenen Tür beziehungsweise der gläsernen Apotheke nicht nur diese technische Innovation vorstellen. Die Kunden erwartet am Samstag ab 12 Uhr ein Glücksrad und ein Gewinnspiel, Spiel und Spaß bis zum Kinderschminken sind ebenso geplant wie die Bewirtung mit deftigen und süßen Leckereien.

Kurzum: Der Tag der offenen Tür in der Perkeo-Apotheke bietet am Samstag die ganze Vielfalt von medizinischen Themen bis hin zum gemalten Schmetterling im Gesicht der Kinder. ras

