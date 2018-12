Hilfe für die Straßenkinder von Burundi

Brühl.„Die ,Cuisine du Cœur’ in unserem Kulturzentrum gibt mir die Gewissheit, einmal pro Woche mit vollem Magen schlafen gehen zu können“, sagt der 13-jährige Samusoni, ein Straßenkind aus der ruandischen Kleinstadt Gisenyi. Und dann fügt er noch hinzu: „Dieses Gefühl ist unglaublich schön.“

Seit rund drei Monaten leistet Sandra Gröschel bei diesem ostafrikanischen Projekt ein Freiwilliges Soziales Jahr. Sie unterstützt Kinder und Jugendliche, indem sie es ihnen ermöglicht, ihre Talente in den Bereichen Bildung, Sport und Kultur bewusst zu entdecken und einzusetzen. Aber bei den Straßenkindern geht es auch um das blanke Überleben, wie der Bericht Samusonis zeigt. Die Gründe dafür, dass in Ruanda aktuell sehr viele Kinder auf der Straße leben, sind ganz unterschiedlich. „Sie beginnen bei der Flucht vor Armut und Gewalt im Elternhaus, gehen über den Alkoholismus der Eltern bis hin zum Mangel an öffentlichen Einrichtungen wie beispielsweise Waisenhäusern“, erklärt Gröschel. Also blieben diese Kinder heimatlos, ernährten sich durch Betteln und teilweise Stehlen. Sie schlafen in den Wassergräben am Straßenrand.

Durch die Erfahrungen in der Arbeit mit Straßenkindern wissen die Mitarbeiter von „Cuisine du Cœur“, dass bei diesen Kindern vor allem zwei Bedürfnisse unerfüllt blieben: zum einen das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit, zum anderen das nach einer ausgewogenen Ernährung. „Hunger und ein leerer Magen sind längst zu einem alltäglichen Gefühl geworden“, weiß Gröschel.

Mehr als Sattwerden

Zusätzlich zum Sattwerden sei es ein weiteres Ziel des Projektes, den Kindern mal ein anderes Verständnis von Ernährung zu geben: Sie sollen Essen mal nicht nur als Überlebensmittel, sondern als Mittel des Genusses und der Gemeinschaft verstehen dürfen – wie in Deutschland längst selbstverständlich.

Die Brühler Apotheker Dr. Jürgen Sommer, Katharina Weidner, Klaus Renkert und Brigitte Amann waren von dem Engagement der jungen Frau derart angetan, dass sie entschieden, das Projekt mit 1000 Euro zu unterstützen. „Hier ist das Geld sinnvoll eingesetzt“, ist sich Dr. Sommer sicher. Bislang wurden damit Weihnachtspräsente für die Ärzte finanziert, fügt Renkert hinzu. Stellvertretend nahm Mutter Uta-Verena Gröschel – die Brühler Internistin, die bei der Hilfsaktion „German Doctors“ aktiv ist und ihre Tochter besuchen wird – die Spende der Apotheker entgegen. ras

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 13.12.2018