Hilfe in einer schwierigen Zeit

Brühl.Der Lions Club Schwetzingen bleibt auch in schwierigen Zeiten ein treuer Partner. Der Serviceclub spendete nun in Brühl der Nachbarschaftshilfe 2000 Euro. „Dieses Geld kommt für spendenfinanzierte Einsätze für finanziell schlechter gestellte Mitmenschen zum Zuge. Außerdem können wir unsere Mitarbeitenden weiterhin kontinuierlich mit Schutzmasken versorgen. Darüber hinaus haben wir den Mitarbeitenden als Dank für ihr Engagement in diesem besonderen Jahr ein etwas größeres Dankeschön-Weihnachtspaket gepackt“, sagt Daniela Gaisbauer, seit zehn Jahren für die Nachbarschaftshilfe aktiv.

Die 46-jährige Gaisbauer, Petra Kiesecker (31) und Elke Rinderknecht (62) bilden das Leitungsteam der Nachbarschaftshilfe. Die Corona-Pandemie habe die Arbeit der ehrenamtlichen Helfer verändert, berichten sie. „Während wir vorher viel im Haushalt unterstützt haben, haben unsere Mitarbeitenden dann viel eingekauft und die Einkäufe an der Tür abgeliefert. Es gab auch telefonische Betreuung, damit die Menschen weiterhin Ansprache hatten“, sagt Gaisbauer.

Die Menschen, die die Hilfe benötigen, bräuchten die Unterstützung auch in dieser schwierigen Zeit – vielleicht sogar mehr denn je. Viele ältere Menschen kontaktierten die Nachbarschaftshilfe und seien dankbar für die Hilfe. „Aber auch jüngere Menschen, zum Beispiel mit Handicap oder mit Problemen nach einem Unfall oder Krankenhausaufenthalt gehören zu unserer Klientel“, skizziert Gaisbauer.

Arbeiten im häuslichen Umfeld

Die ehrenamtlichen Helfer der Nachbarschaftshilfe gehen dann einkaufen, begleiten die Menschen zum Arzt sowie zu Behörden. Aber auch Arbeiten im häuslichen Umfeld oder auch im Altersheim gehören dazu. So stehen Spaziergänge, auch mit Menschen mit Demenz, auf dem Programm sowie auch Rollstuhlspaziergänge.

Daniela Gaisbauer zeigte sich erleichtert, dass die Nachbarschaftshilfe weiter den Menschen helfen dürfe. Denn im März musste die Arbeit kurzzeitig niedergelegt werden – keine einfache Situation für die Mitarbeiter und die hilfebedürftigen Menschen. „Doch wir haben unsere Einsätze recht bald unter Einhaltung der Corona-Schutzvorgaben wieder aufgenommen. Schließlich benötigen unsere Kunden immer Hilfe und gehören größtenteils zur Risikogruppe“, betont Gaisbauer.

Sie bezeichnet die aktuelle Lage indes nicht als erschwerend oder problematisch. „Es war eine neue Situation, die Veränderungen und Anpassungen in den Abläufen erfordert hat. Aber mit der Zeit haben wir Wege gefunden, die wir gemeinsam mit unseren Mitarbeitenden gut umgesetzt haben“, sagt Gaisbauer erleichtert und mit einem Dank an ihr Team. Um die 100 ehrenamtlichen Helfer kümmern sich um etwa 150 bedürftige Menschen in der Hufeisengemeinde.

Für Professor Hans-Peter Hammes, Präsident des Lions Club Schwetzingen, sei es eine Selbstverständlichkeit, dass der Club auch in schwierigen Zeiten seinen Partnern helfe. Und das, obwohl auch der Serviceclub mit der Corona-Pandemie zu kämpfen habe. Denn der Club nimmt seine Gelder über Aktivitäten ein – das seien der Weihnachtsmarkt, Kleinkunstabend im März und das Benefizkonzert im Schloss im Juni. Doch wegen der Pandemie wurden die Veranstaltungen alle abgesagt. Die Einnahmen brachen weg. „Wir bringen zurzeit aus eigener Kraft Finanzmittel auf, um diese Unterstützung weiter zu leisten. Auch wenn der diesjährige Weihnachtsmarkt in Schwetzingen als wichtige Spendenquelle für den Club ausfällt, haben sich Sponsoren bereitgefunden, den Club nachhaltig zu unterstützen, unter anderem mit Sachspenden für zukünftige Aktivitäten. In diesem Zusammenhang seien die Emodrom Group am Hockenheimring und die Rochus Vital Apotheke Hockenheim für die fortgesetzte Unterstützung dankend erwähnt.“

