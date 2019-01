Hilfestellung zum Lesen

Barbara Hennl („Bücherinsel“, r.) und Dagmar Krebaum. © Privat

Brühl.Laut dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels ging der Bücherkauf 2016 um 2,3 Millionen Exemplare (6,9 Prozent) zurück. Dies bestätigt die Annahme, dass Menschen immer weniger lesen. Auch gehört das Lesen nicht mehr zu den 15 Lieblingsbeschäftigungen der Deutschen, wie die „Stiftung für Zukunftsfragen“ bestätigt.

Dem wollen zwei engagierte Damen in Brühl begegnen: am Donnerstag, 7. Februar, um 19 Uhr in der Villa Meixner. Dann präsentieren Barbara Hennl von der Bücherinsel und die Anglistin Dagmar Krebaum in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Bücher der verschiedensten Couleur.

Trends und persönliche Tipps

Was liest man so im Frühjahr? Lust auf neue Bücher? Was für Trends zeichnen sich vor der bald beginnenden Buchmesse in Leipzig bereits ab? Schönes, Neues, Lustiges, Trauriges, Spannendes, zum Nachdenken Anregendes – die beiden Expertinnen möchten den Besuchern Appetit auf Neuerscheinungen machen und so die Freude am Lesen wieder wecken.

Karten gibt es im Vorverkauf für 10 Euro an der Rathauspforte, Telefon 06202/2 00 30, und – zuzüglich Vorverkaufsgebühr – im Kundenforum unserer Zeitung, Telefon 06202/20 52 05. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 21.01.2019