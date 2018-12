Hilfsfonds mit 7500 Euro kräftig gestärkt

Brühl.Anlässlich der Ehrungsmatinee Anfang Juni, als die Brühler den Ehrenbürgern Gerd Stauffer, Günther Reffert und Werner Fuchs zum 80. beziehungsweise 75. Geburtstag sowie ihrem seit 20 Jahren amtierenden Bürgermeister Dr. Ralf Göck gratulierten, wurden von ihnen statt Geschenken insgesamt 5000 Euro an die örtliche Stiftung für Menschen in Not überwiesen. Diesen Betrag übergaben Stauffer und Göck nun offiziell an die Stiftungskasse.

Und auch Götz Spiegel überbrachte seine traditionelle Jahresspende des Spiegel-Institutes in Höhe von 2500 Euro für die Stiftung. Das weltweit agierende Forschungs- und Beratungsinstitut übergibt in Verbundenheit zur Gemeinde – bis 2014 war das Spiegel-Institut in der Bachstraße ansässig – in der Adventszeit Spenden an die Stiftung.

Gleichzeitig sind die drei Überbringer der Spende auch Vorstandsmitglieder der 15 Jahre alten privaten Stiftung des öffentlichen Rechts. Sie dankten allen, die im ausklingenden Jahr ebenfalls mit kleineren und größeren Spenden dazu beigetragen haben, in der Gemeinde Menschen in Not helfen zu können. Sie zeigten sich zufrieden mit der Entwicklung des Spendenfonds, auch wenn die Niedrigzinsen aktuell die Erträge schrumpfen lassen. Über die „Spenden zur sofortigen Verwendung“ ist aber „die Arbeitsfähigkeit unserer Stiftung jederzeit gegeben“, fügte Ralf Göck hinzu.

Schnelle, unbürokratische und direkte Hilfe für Mitbürger, die von einem Schicksalschlag getroffen wurden – das ist der Leitgedanke, der die Gründer der Stiftung für Menschen in Not im Jahr 2002 bewogen hat, eine private Stiftung ins Leben zu rufen. „Trotz des guten sozialen Netzes, auf das wir in Deutschland stolz sein können, ist direkte Hilfe über den Gesetzesweg im Notfall oftmals zu langwierig und zu kompliziert“, bilanzieren die drei Vorstandsmitglieder, „in diesen Fällen könne eine Stiftung vor Ort bedeutend schneller und direkter helfen.

Dabei ist es das Wesen einer Stiftung, dass das eingebrachte Kapital nicht ausgegeben wird, sondern in seiner Substanz erhalten bleibt. Die Hilfeleistungen werden aus dem Ertrag bestritten, den das Kapital abwirft. Neben diesen Geldern seien jedoch immer auch Spenden willkommen, die zur sofortigen Verwendung gedacht sind, erklären die Vertreter der Stiftung. zg/ras

