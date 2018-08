Hintergründe bleiben weiterhin unklar

Brühl.Silke K. ist in der Gemeinde dafür bekannt, dass sie sich gern als Opfer staatlicher und kommunaler Willkür sieht. Immer wieder beschwerte sich die Frau, die unregelmäßig einer Arbeit nachgeht, in den vergangenen Jahren über die „schlimmen Verhältnisse“ im Gemeindewohnhaus in Brühl. Auch hat sie dem Vollzugsdienst des Ordnungsamtes vorgeworfen, bestechlich zu sein und sie, die auf diese Missstände hinweist, zu stalken, sie mit Strafzetteln zu bombardieren. Schnell stellte sich heraus, dass diese Vorwürfe haltlos sind. Über verschiedene Medien schwang sie sich auch zur Kämpferin gegen die Gebühreneinzugszentrale (GEZ) auf, stellte immer wieder Behauptungen auf, von denen sie sich später dann wieder teilweise distanzierte.

Nun ist Silke K. ins Visier der Ermittlungsbehörden geraten. Der Brühlerin wird seitens der Staatsanwaltschaft Mannheim vorgeworfen, zusammen mit ihrem Lebensgefährten Alfons Josef K. aus Mannheim 16 Flächenbrände gelegt und einmal mehrere Strohballen angezündet zu haben. Derzeit sitzt sie – unbestätigten Informationen zufolge – in der Justizvollzugsanstalt Schwäbisch Gmünd in Untersuchungshaft. Der Mitbeschuldigte K. soll in der Mannheimer Strafanstalt sein.

Sie macht ihren Nachbarn Angst

„Sie ist keine einfache Person“, wissen Nachbarn, die ungenannt bleiben wollen, über die Beschuldigte: „Immer wieder macht sie hier Ärger und beleidigt andere.“ Nicht wenigen mache sie Angst. Einen dunkelhäutigen Mann, der sie aufforderte, ihren Hund an die Leine zu nehmen, bedrohte sie: „Ich schlag dir di Zää ein, dass du auf dene im Arsch Klavier spiele kannsch!“

Über den beschuldigten Mann ist in der Gemeinde wenig bekannt. Es gibt zwar Gerüchte, der 56-Jährige lebe nicht mehr in Mannheim, sondern inzwischen in Rohrhof, allerdings liegt zurzeit keine Bestätigung einer entsprechenden Meldung vor.

Aufgefallen war der Polizei das Duo bei den Personenkontrollen rund um die nächtlichen Brandstellen. Mitglieder der Feuerwehr hatten Silke K. mehrfach in der Nähe der Flächenbrände gesehen, heißt es. Alfons Josef K. war ebenfalls von mehreren Zeugen wiederholt bei den Tatorten beobachtet worden, erklärt eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Mannheim auf Nachfrage unserer Zeitung. So ging er der Polizei bei einer Personenkontrolle am Brühler Friedhof beim jüngsten Brand ins Netz. Noch während die Löscharbeiten liefen, haben für ihn die Handschellen geklickt.

Dort hatten Ende vergangener Woche beim Pferchstücker Weg im Süden der Gemeinde zunächst eine Grünfläche neben dem Gelände des Kleintierzuchtvereins und danach ein Busch in Flammen gestanden (wir berichteten). Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden die beiden Beschuldigten noch am selben Tag dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mannheim vorgeführt. Dieser erließ gegen das Duo Haftbefehle aufgrund von Flucht- und Verdunkelungsgefahr. Über den aktuellen Ermittlungsstand gab die Staatsanwaltschaft aus verschiedenen Gründen gestern aber keine weiteren Informationen.

Ohne sich zur Identität der Beschuldigten zu äußern, kann Bürgermeister Dr. Ralf Göck im Gespräch mit unserer Zeitung nur den Kopf schütteln. „Das ist mehr als nur ein Dummer-Jungen-Streich“, sagt er, „da wurden Sachwerte und Menschen in Gefahr gebracht.“ Nur durch das schnelle Einschreiten der Feuerwehren sei 17 Mal Schlimmeres verhindert worden.

Rechtzeitige Alarmierung

„Wir hatten bei den Einsätzen Glück, dass wir immer schnell alarmiert wurden“, erklärt Cort Bröcker, Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr. Die Brände seien ja zumeist zu Zeiten ausgebrochen, zu denen kaum jemand auf den Feldern unterwegs ist. Nur durch das zeitnahe Eingreifen habe man in einem Fall verhindern können, dass ein in unmittelbarer Nähe geparkter Wagen Feuer fing, einige Male brannte es auch nahe von Wohngebäuden.

„Den Tätern ist offensichtlich nicht bewusst, was da alles hintendran steht“, meint der Bürgermeister. Die enorme Belastung der Feuerwehrwehrleute, die mitten in der Nacht über Stunden ausrücken müssen, etwa. Zudem sei es zu Beschwerden von uneinsichtigen Anwohnern gekommen, die sich teilweise aggressiv gegen die Helfer verhalten hätten, weil die in der Nacht mit Sirenen zum Einsatz angerückt seien.

Dringender Tatverdacht

Dass es sich um einen Dummen-Jungen-Streich oder sonst wie unüberlegte Taten gehandelt haben könnte, stellt die Staatsanwaltschaft Mannheim in ihrer Pressemitteilung in Frage. Den Beschuldigten habe „durchgehend bewusst gewesen sein müssen, dass aufgrund der seit Mai andauernden außergewöhnlich niedrigen Niederschlagsmengen und der daraus resultierenden Trockenheit eine erhöhte Brandgefahr bestand“.

Über die Hintergründe, die zu diesen Taten geführt haben könnten, ist noch immer nichts bekannt. Die beiden Beschuldigten jedenfalls bestreiten nach wie vor eine Tatbeteiligung, heißt es aus einer unbestätigten Quelle. Die Ermittlungsbehörden erklären auf unsere Nachfrage lediglich, dass sie nur in „dringendem Verdacht der Brandstiftung sowie der Sachbeschädigung durch Brandlegung in 16 Fällen“ stünden.

Sollte Silke K. und Alfons Josef K. die Brandstiftung jedoch nachgewiesen werden, so drohe ihnen ein Strafmaß von einem bis zu zehn Jahren Freiheitsentzug, bestätigte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft gestern unsere Anfrage.

