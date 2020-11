„Hinweise auf Erdbebenrisiko“

Brühl.Mit einer erneuten Stellungnahme bezieht die Bürgerinitiative gegen Tiefengeothermie Brühl/Ketsch (BI) Position zum Pressebericht „Wärme nicht ungenutzt lassen“ in dem der BUND Baden-Württemberg die BI kritisiert (SZ vom 23. Oktober). „Wir haben unter anderem darüber informiert, dass die Umweltorganisation BUND in ihrem Positionspapier zu dem Ergebnis kommt, dass die Nutzung von Energie aus Tiefengeothermie in Bezug auf die aus dem Erdinneren nachströmende Wärme nur ein sehr geringes Potenzial zur Deckung des Energiebedarfs in Deutschland aufweist“, stellen die BI-Sprecher Thomas Gaisbauer, Rainer Hüngerle und Uwe Rötgens klar.

Nun habe sich Fritz Mielert, BUND-Referent für Umweltschutz im Landesverband Baden-Württemberg, zu Wort gemeldet und kritisiert, die Bürgerinitiative hätte „nicht falsch, wohl aber leider selektiv das Positionspapier wiedergegeben“. Die BI-Sprecher räumen ein, sich auf die Kernaussage des BUND beschränkt zu haben und seien sind nicht näher auf die Fakten, Risiken, und Gefahren im Einzelnen eingegangen, die im besagten Positionspapier beschrieben sind.

Geringer Teil des Strombedarfs

So zitiert die BI nun aus dem Papier der Umweltschutzorganisation Passagen, die die BI-Kritik an der Geothermie unterstützten: „Die reale aktuelle Stromerzeugung aus Tiefengeothermie in Deutschland liegt im Jahr 2017 bei 0,025 Prozent des jährlichen Strombedarfs, die Wärmebereitstellung bei 0,03 Prozent des gesamten Wärmebedarfs. Auch wenn einige geplante Projekte eine Verdopplung dieser Stromerzeugung anstreben, kann nicht davon gesprochen werden, dass die Erreichung von Zielen des Klimaschutzes oder der Energiewende nur oder auch nur ansatzweise mit Nutzung der Tiefengeothermie möglich wäre.“

Zudem nennt die BI-Spitze nun weitere Feststellungen aus dem BUND-Positionspapier auch nicht zitiert, beispielsweise dass „die in wissenschaftlichen Studien vorausgesetzte und in Projektdarstellungen zugesagte Grundlastabdeckung derzeit bei Tiefengeothermiestrom noch nicht stattfindet, sondern gerade einmal bei durchschnittlich 3200 von 8670 Stunden liegt“.

Außerdem stelle der BUND laut BI fest, dass das Erdbebenrisiko zentral in der Diskussion stünde und dass dies insbesondere Projekte im Oberrheingraben beträfe, zudem würden bei einigen Projekten Erdbeben sowie Verunreinigungen von Brunnen- und Grundwasser auftreten. Ferner heiße es in dem Positionspapier, dass „einige Tiefenwässer in Norddeutschland und im Oberrheingraben radiumhaltige Salze und das in Wasserlösung befindliche radioaktive Gas Radon enthalten, das gegenüber dem Atmosphärendruck aus dem geförderten Wasser entweichen kann“ und damit „Tiefengeothermie radioaktive Belastungen mit sich bringt, die nicht zu vernachlässigen sind, sei es für Beschäftigte als auch für die Entsorgung radioaktiver Ablagerungen beziehungsweise durch kontaminierte Bauteile“.

Außerdem erkläre der BUND in der Schrift, dass man den Grenzwert für die Bevölkerung für viel zu hoch halte und eine Senkung fordere. Die Kosten der Stromerzeugung aus Geothermie hätten sich demnach in den vergangenen zehn bis 20 Jahren nicht reduziert, sondern würden eher weiter ansteigen.

Als Eigenstrom benötigt

Der BUND habe auch festgestellt, dass etwa 25 bis 30 Prozent der Stromerzeugung bei geothermischen Anlagen als Eigenstrom benötigt würde, der aus dem Netz hinzugekauft werde, „bei Abzug des Eigenstrombedarfs liegen die Erzeugungskosten von Strom aus Tiefengeothermie bei 35 bis 50 Cent pro Kilowattstunde“, zitiert die BI aus dem Positionspapier der Naturschutzorganisation. Zudem stelle der BUND selbst fest, dass „zur Absicherung der betroffenen Bevölkerung hinsichtlich Schadensersatzansprüchen eine entsprechende Einzahlung in einen Sicherungsfonds erforderlich ist“. Der BUND fordert, die örtliche Bevölkerung und die Umweltschutzverbände mit Projektmitteln zur eigenständigen Beauftragung von Beratern und Gutachtern auszustatten.

Risiko von Erdbeben

Der BUND lehnt die Tiefengeothermie damit aus Sicht der Bürgerinitiative nicht grundlegend ab, sieht aber in deren Nutzung keinen wesentlichen oder gar unverzichtbaren Bestandteil eines künftigen Energiesystems. „Er sieht vor allem lokal im süddeutschen Raum, im Bayerischen Molassebecken, ein sinnvoll nutzbares Potenzial, dessen Geothermie-Nutzung zeitlich und räumlich begrenzt einen regionalen Beitrag zur Umstellung von fossilen Energieträgern leisten kann“, stellen Gaisbauer, Hüngerle und Rötgens fest und betonen, dass an anderer Stelle der BUND auf das Erdbebenrisiko im Oberrheingraben hinweise.

„Referent Mielert lässt in seiner Stellungnahme leider entscheidende Aussagen des BUND, die für die Bevölkerung von äußerster Bedeutung wären, weg und tut also genau das, was er der Bürgerinitiative vorwirft. Er gibt das Positionspapier selektiv wieder“, kritisieren die Sprecher der Gruppe.

„Man muss auch wissen, dass die Vertreter der BUND-Landesgeschäftsstelle Baden-Württemberg absolute Befürworter der Tiefengeothermie sind und dass man dort davon ausgeht, diese Energieform sei ausreichend erprobt und – sofern professionell umgesetzt – eine sichere Energiequelle“, beklagen die BI-Sprecher.

„Ob das möglicherweise an der Nähe zum baden-württembergischen grünen Umweltministerium liegt, vermögen wir nicht zu beurteilen – auf jeden Fall fördert das nicht das Vertrauen in den BUND Baden-Württemberg“, schließt die Erklärung der Bürgerinitiative. ras/zg

