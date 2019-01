Hip-Hop-Kurse für Kinder und Teenies

Brühl.Derjenige, der Hip-Hop liebt, sich bei hämmerndem Beat am wohlsten fühlt und genauso tanzen will, wie die Stars in ihren Musikvideos, ist beim Tanzsportclub Kurpfalz genau richtig. Denn Vereinstrainerin Vanessa Ortone weiß „die richtigen Steps und Moves kreativ zu kombinieren“, wie es in einer Pressemitteilung des Clubs heißt. In ihren Kursen lernen die Teilnehmer wilde Choreographien, die bei Auftritten oder auf Partys beeindrucken.

Das Angebot in der Sporthalle des SV Rohrhof richtet sich immer mittwochs an Kinder im Alter von sieben bis zwölf (18 bis 19 Uhr ) und Jugendliche ab 13 Jahren (20 Uhr). Immer donnerstags von 14.15 bis 15.15 Uhr werden Kinder von vier bis sechs Jahren unterrichtet.

Für eine Probestunde zu den jeweiligen Trainingszeiten ist nach einer Anmeldung im Verein unter Telefon 06202/4 09 30 23 möglich. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 09.01.2019