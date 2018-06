Anzeige

Brühl.56 attraktive Möglichkeiten für Kinder und Jugendliche von sechs bis 16 Jahren bietet das Ferienprogramm der Hufeisengemeinde, das am Donnerstag, 26. Juli, mit dem Besuch der Bereitschaftspolizei in Bruchsal beginnt. Vereine, Privatpersonen und Institutionen unterstützen das Sommerprogramm der Gemeinde, das am Freitag, 7. September, zu Ende geht.

Während der sechs Wochen wird allerlei geboten, dass es nicht zu Langeweile kommen kann. Fast 20 Ausflüge bietet das Programm. Das reicht vom Segeln auf dem Kollersee, über einen gestellten Mord an einer Kammerzofe im Schlossgarten in Schwetzingen, den die Schüler aufklären müssen, einen Nachmittag im Abenteuerpark Kandel, den Besuch der Zoos in Heidelberg und Karlsruhe, dem Ausflug in das Wildparadies Tripsdrill bis zu einem Tag auf dem Hockenheimring. Außerdem bietet die Landeskirchliche Gemeinschaft Brühl ein dreitägiges Pfandfinderlager an.

Sportlich, tierisch, kreativ

Die Vielfältigkeit des Ferienprogramms zeigt sich vor allem in den verschiedenen Bereichen, die den Kindern geboten werden. Das sportliche Angebot ist sehr groß. Schüler können mit dem Tennisclub auf den Platz gehen und in die Fußstapfen von Steffi Graf treten, mit dem Tanzsportclub Kurpfalz lernen die sechs bis 15-Jährigen, wie man das richtige Gefühl für Hip-Hop bekommt, die Sportgemeinde bietet die Möglichkeit, mit Luftgewehr und Bogen die Mitte der Zielscheibe zu treffen, beim Torwandschießen und einem Spiel können die Kleinen beim FV ihr fußballerisches Können zeigen, während die Sechs- bis zehn-Jährigen ihre Festigkeit im Pferdesattel unter Beweis stellen können.