Historischer „Zufallsfund“

Brühl.„Tradition bewahren – Neues wagen, sich dazu bekennen und zu leben ist die eine Sache“, erklärt der zweite Vorsitzende der Sportgemeinschaft, Reinhard Baumann, „den Spagat zu suchen zwischen Aufgabe und Pflicht, ist gerade für uns Schützenvereine in dieser schnelllebigen Zeit, eine andere Sache.“

Durch einen mehr oder weniger gemachten „Zufallsfund“ im Vereinsarchiv stieß SG-Mitglied Ernst Kullik auf Fahnenbänder, die der Sportgemeinschaft Brühl 1907 anlässlich ihres 75-jährigen Bestehens, einhergehend mit der Fahnenweihe im Jahr 1982, zur Erinnerung an den damals stattfindenden Festakt an die Fahnenkrone angebracht wurden. Es sind Bänder vom Badischer Sportschützenverband 1862, dem Sportschützenkreis 9 Schwetzingen, der Reservistenkameradschaft Plankstadt/Ketsch, der Schützengilde Ketsch 1953, dem Patenverein Bergschützen Hexenagger und KKS Brühl 1927. Zu schade eigentlich, die schönen Fahnenbänder längst vergangener Jahre weiterhin in einem muffigen Karton im Vereinsarchiv ihr Dasein fristen zu lassen, war man sich im Vorstand schnell einig – und schmückte den neuen Tagungsraum damit. zg

