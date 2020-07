Höchste Ehrungen für Franz Griesser

Brühl.Ehre, wem Ehre gebührt. Und da lassen sich die Schützen der Sportgemeinschaft (SG) auch nicht davon ausbremsen, dass wegen Corona zurzeit keine Versammlungen stattfinden, die einer Ehrung eines verdienten Mitglieds den würdigen Rahmen bieten können.

Sichtlich überrascht, aber durchaus erfreut, zeigte sich das Ehrenmitglied der Sportgemeinschaft Franz Griesser, als der Vorsitzende des Schützenvereins, Andreas Vock, sowie der zweite Vorsitzende, Reinhard Baumann, ihn anlässlich seines 85. Geburtstages aufsuchten, um ihm gleich eine ganze Reihe von Auszeichnungen zu übergeben.

In einer Ansprache skizzierte Baumann zunächst den beruflichen Werdegang des Jubilars. Er wuchs in Mannheim auf und gleich nach der Schule absolvierte er eine kaufmännische Lehre zum Versicherungskaufmann. Durch seinen Fleiß brachte er es bei seinem späteren Arbeitgeber bis in die führende Position als Direktionsassistent der Landesdirektion Süd, bevor er sich vor knapp 20 Jahren in seinen wohlverdienten Ruhestand verabschiedete.

Und dann widmete sich der Vorsitzende der langjährige Treue des Jubilars zur Sportgemeinschaft. Franz Griesser hatte viele Jahre lang unter dem damaligen, legendären Vorsitzenden der Sportgemeinschaft, Franz Buder, die Position des erfolgreichsten Oberschützenmeister in der langen Geschichte der SG eingenommen. Passend zum Geburtstag gratulierte die Vereinsspitze auch gleich zur 50- jährigen Mitgliedschaft und überreichte die zweithöchste Auszeichnung des Vereins – die silberne Ehrenplakette.

Auszeichnung der Dachverbände

Zudem überbrachten Vock und Baumann auch die Glückwünsche des Badischen Sportschützenverbandes, der Dachorganisation von etwa 250 Schützenvereinen in Nordbaden, und des Deutschen Schützenbundes. In deren Auftrag überreichte Vock jeweils eine Ehrenurkunden und von beiden Organisationen die goldenen Ehrennadeln. zg/ras

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 08.07.2020