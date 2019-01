Höchstpunkte für Michael Duong und Teresa Thien-An Ho

Brühl.Beim 55. Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ zeigte Brühler Musikschüler einmal mehr hervorragende Leistungen. Michael Duong, der viele Jahre in Brühl Klavierunterricht hatte, trat in der Kategorie „Klavier vierhändig“ an. Gemeinsam mit seiner Duopartnerin Teresa Thien-An Ho spielte er ein anspruchsvolles Programm. Die beiden begeisterten bereits das Publikum beim jüngsten Schülerkonzert in

...