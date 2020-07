Höhepunkte des laufenden Jahres

Brühl.Mit einem Fotowettbewerb reagierte die Gemeindeverwaltung auf die zahlreichen positiven Kommentare für die Gestaltung der Mandelbaumallee zwischen Brühl und Rohrhof (wir berichteten).

Bürgermeister Dr. Ralf Göck ruft nun zu einem weiteren, umfassenderen Fotowettbewerb „Brühl in 2020“ auf, aus dem eine Dokumentation der Gemeinde aus Gebäuden, Straßen und Plätzen sowie aus Seen, Wiesen, Feldern und Bäumen, aus besonderen Ereignissen und Alltäglichem des laufenden Jahres entstehen soll, erklärt der Bürgermeister.

Bis Mittwoch, 30. September, besteht die Möglichkeit, Fotos mit einer Auflösung von maximal einem Megabyte an die Gemeindeverwaltung zu senden. Eine kurze Beschreibung, was das Besondere an dem Foto ist, sollen die Einsendungen ergänzen, heißt es in der Ausschreibung des Wettbewerbs. ras

Info: Bilder können an karten@bruehl-baden gesendet werden

