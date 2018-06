Anzeige

Brühl.Der Rat für Formgebung hat in Berlin den Markenauftritt des Familienunternehmens Hima beim „German Brand Award“ mit einem Preis ausgezeichnet. „In der Kategorie ,Industry Excellence in Branding‘ zählt der neue Auftritt damit zu den zehn besten Markenstrategien in Deutschland“, freut sich Dirk Bolz, Marketingchef des in Brühl ansässigen Unternehmens. Im Wettbewerb waren über 1200 Einreichungen. Das neue Logo, das Design und die neue Positionierung „Smart Safety“ wurden gemeinsam mit der Mannheimer Kommunikationsagentur „Callies & Schewe“ entwickelt.

Von unabhängiger Jury vergeben

Der Preis ist die Auszeichnung für erfolgreiche Markenführung in Deutschland. Vergeben wird er von einer unabhängigen Jury, sie besteht aus führenden Markenexperten und Wissenschaftlern. Der Rat für Formgebung wurde 1953 auf Initiative des Deutschen Bundestages vom Bundesverband der Deutschen Industrie und einigen führenden Unternehmen als Stiftung gegründet. Er soll das Verständnis für Design in Wirtschaft und Gesellschaft stärken, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Die Auszeichnung der Jury bestätigt unseren Weg“, hebt Bolz hervor. Das Unternehmen Hima ist spezialisiert auf sicherheitsgerichtete Automatisierungstechnik, die beispielsweise in Chemieanlagen oder Zügen eingesetzt wird. Hima feiert in diesem Jahr sein 110-jähriges Bestehen.