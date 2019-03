Hoheiten greifen zur Schere

Brühl.Kaum hatten sich die gut gelaunten Karnevalisten der Rohrhöfer Göggel und der Brühler Kollerkrotten am Schmutzigen Donnerstag im Burgkeller der Festhalle versammelt, ging es Bürgermeister Dr. Ralf Göck auch schon buchstäblich an den Kragen: Pünktlich um 11:11 Uhr schnitten die Lieblichkeiten beider Vereine, Conchita I. und Janina I., die passend zu den jeweiligen Vereinsfarben in rotem und blauem Kleid strahlten, die Krawatte des Gemeindeoberhauptes ab. Das ist ein Brauch, dessen Ursprung bis ins Jahr 1824 zurückzuverfolgen ist.

„Mit dem Nachtumzug können die Rohrhöfer Göggel auf einen tollen Kampagnenstart blicken. Und auch die Prunksitzungen waren gut besucht, boten ein umfangreiches Programm“, lobte Göck. Auch die Kollerkrotten seien immer zahlreich vertreten gewesen, oft durch Prinzessin Janina. Am Samstag dürfe man sich dann bei der Prunksitzung unterhalten lassen und auch das Programm des Umzuges, der am kommenden Dienstag die Fastnacht auf die Brühler Straßen holt, sei sehr vielversprechend. „Der Nachtumzug war großartig. Wir finden, dass es den jedes Jahr geben sollte“, meinte auch der Vorsitzende des Karnevalvereins, Stefan Röger. Die Kollerkrotten und die Göggel seien zwar in den Farben getrennt, in der Sache jedoch vereint.

Reichlich gute Laune brachten die Kinder des Kindergartens Heiligenhag mit. Gemeinsam mit den Karnevalisten sangen sie die bekannten Lieder „Mein Dackel Waldemar und ich“ und „Rucki Zucki“. Rucki Zucki musste dann auch der Schlips von Jochen Ungerer, Kulturbeauftragter der Gemeinde, dran glauben, als die Kinder diesen zusammen mit ihrer Erzieherin abschnitten. Am Schmutzigen Donnerstag ist eben keine Krawatte sicher. „Die Kampagne ist noch nicht zu Ende“, verkündete Gerhard Luksch, Ehrenpräsident der Göggel, freudig. Nach drei donnernden „Ahoi“-Rufen ließen die Narren den Nachmittag ausklingen. caz

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 01.03.2019