„Hoher Auftragseingang trotz Zurückhaltung im Ölmarkt“

Brühl.Die in der Gemeinde ansässige Hima-Gruppe hat im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 123 Millionen Euro erzielt und bewegt sich damit auf Vorjahresniveau. Die Verkaufserlöse des Weltunternehmens gingen zwar aufgrund der schwierigen Rahmenbedingungen in der Prozessindustrie, insbesondere im Öl- und Gasbereich, im Vergleich zum Vorjahr leicht zurück, der Auftragseingang konnte aber um 5,3 Prozent gesteigert werden.

„Der Rohölpreis hat sich im Vergleich zu den Vorjahren erholt, dennoch war 2017 noch immer eine Investitionszurückhaltung der erdölfördernden Unternehmen zu beobachten. Das hatte auch Auswirkungen auf unser Geschäftsergebnis“, sagt Steffen Philipp, Geschäftsführender Gesellschafter der Hima. „Wir sind froh, dass es uns gelungen ist, uns im schwierigen Umfeld zu behaupten“, so Philipp weiter.

Auch wenn sich die globale Prozessindustrie 2017 insgesamt zurückhaltend zeigte, konnte Hima in seinem Kerngeschäft wichtige Erfolge verbuchen. Dazu zählt unter anderem die Unterzeichnung eines langfristigen Servicevertrags durch den japanischen Ölkonzern Inpex über die Wartung der sicherheitstechnischen Systeme des Ichthys-Lng-Projekts in Australien. Das ist eines der größten Energieprojekte der Welt, an dem Hima bereits seit 2009 beteiligt ist. Die Anlagen, ausgestattet mit Brühler Sicherheitstechnologie, sind 2018 nach fast zehn Jahren Planung und Bau erfolgreich in Betrieb gegangen.

Neue Partnerschaften

Darüber hinaus ist Hima neue strategische Partnerschaften eingegangen und hat mit dem Direktvertrieb in Großbritannien und Irland begonnen. Statt über einen Systemintegrator haben Kunden dort jetzt direkten Zugang zu Himas Lösungs- und Serviceangebot.

Im Rail-Segment wächst Hima stetig weiter – 2017 erneut zweistellig. Die Commercial-off-the-Shelf (COTS) Sicherheitssteuerungen gelten inzwischen in der Bahnindustrie als etabliert und haben sich weltweit bewährt. Im abgelaufenen Jahr gelang Hima im Bahnsegment der bisher größte Vertragsabschluss der Unternehmensgeschichte in Höhe von 1,8 Millionen Euro: Das sich in Staatsbesitz befindende Unternehmen PT Lens in Indonesien modernisierte 25 Eisenbahnstationen mithilfe von Hima-Technologie. Mittlerweile wurden bereits Folgeaufträge erteilt und ein langfristiger Kooperationsvertrag geschlossen. Derzeit setzen bereits 50 Partner in über 30 Ländern diese Systeme ein.

Mit seiner 2017 vorgestellten neuen Positionierung „Smart Safety“ hat das Familienunternehmen darüber hinaus sein Profil als erster Ansprechpartner für intelligente Sicherheitslösungen geschärft.

Führerschaft in der Technologie

Den Anspruch auf Technologieführerschaft unterstrich Hima mit der Ausrichtung von insgesamt fünf User-Konferenzen auf drei Kontinenten. Die Veranstaltungen in Shanghai, Abu Dhabi, Bangkok, Dordrecht und Mannheim zählten bis zu 150 Teilnehmer. Anwender, Partner und Branchenexperten diskutierten über Herausforderungen wie Cybersecurity, die bei der Digitalisierung entstehen, aber auch über Markttrends und zukunftsweisende Sicherheitskonzepte.

„Im laufenden Jahr hat sich auch das Geschäftsklima in der Prozessindustrie deutlich aufgehellt und wir sehen, dass der eingeschlagene Weg vom Komponentenlieferanten zum Lösungsanbieter erste Früchte trägt“, erläutert Tobias Hoche von Hima. zg/ras

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 26.10.2018