„Hol über“ würde teuer

Die Kollerfähre ist eine schöne Sache – und eine gute Sache, immerhin verbindet sie die rechts- und linksrheinischen Gemarkungsteile. Und damit ist sie auch ein politisches Statement, dass die Kollerinsel nach wie vor zu Baden-Württemberg gehört. Was sie aber sicherlich nicht ist, ist eine Umleitungsmöglichkeit für die geplante Sperrung der Salierbrücke nach Speyer. Da geht es nicht nur um die reinen Zahlen, wie viele Autos täglich diesen Weg überhaupt nehmen könnten. Viel wichtiger ist, dass die Fähre nicht jeden Tag und eben nicht zu Zeiten fährt, wenn es die Pendler bräuchten.

„Wo’s Not tut, Fährmann, lässt sich alles wagen“, heißt es schon in Wilhelm Tell. Was könnte also eine Möglichkeit sein? Klar: Tägliche und verlängerte Fährzeiten. Aber dazu wäre ein weiteres Team am Steuerrad notwendig.

Das würde zusätzliche Kosten verursachen – immerhin sind die Personalkosten der größte Faktor im Haushaltsabschnitt des Landes bei der Kollerfähre. Es würde also teurer werden, den Rhein zu queren. Und das, obwohl das Hin und Her nicht wirklich schneller wäre, als der Umweg über benachbarte Brücken. Mal ehrlich: Würden Sie das Angebot da noch nutzen?