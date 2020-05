Holzlager in Flammen

Brühl.Ein Brand auf einem Gartengrundstück hat am Samstag in den frühen Morgenstunden für einen größeren Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr gesorgt. Kurz vor drei Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert, dass ein Holzlager auf dem Gelände zwischen der Umgehungsstraße L 599 und der Mannheimer Straße, also in der Nachbarschaft des Neubaugebietes Bäumelweg-Nord, in Flamme stehe, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr rückte mit fünf Fahrzeugen an, um dem Brand den Garaus zu machen. Die Einsatzkräfte bekämpften das Feuer unter Atemschutz mit drei C-Rohren. Es dauerte insgesamt drei Stunden, bis die letzten Glutnester abgelöscht waren. Es konnte dabei verhindert werden, dass die Gartenhütte auf dem Grundstück durch die Flammen nicht in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Warum das Feuer in dem Holzlager ausgebrochen ist, sei bislang nicht bekannt, erklärt die Polizei. Die Beamten des Reviers Schwetzingen hätten jetzt die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen. pol/cb/ras

