Horst Zohsel: Haben wir denn überhaupt nichts gelernt?

Brühl.Die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz am 27. Januar 1945 durch die Rote Armee jährt sich zum 75. Mal. Die Kolpingfamilie hatte zu einem Vortrag eingeladen, bei dem Horst Zohsel (Bild) Zeitzeugen und Personen, die ihre schrecklichen Erlebnisse niedergeschrieben haben, zu Wort kommen ließ. Der Vorsitzende des Leitungsteams, Gerhard Zirnstein, begrüßte im Pfarrzentrum zwei Dutzend Zuhörer. Der Referent, Jahrgang 1939, vermittelte unter dem Titel „Holocaust – der schwarze Fleck in Deutschlands Gewissen“ einen Überblick über das Geschehen von den Anfängen der Verfolgung jüdischer Mitmenschen im Nazi-Deutschland bis zum Rechtsextremismus in der Bundesrepublik. „Es lässt uns Christen erschaudern, dass Menschen zu solchen Verbrechen fähig sind“, sagte Zohsel. Wenn mancherorts wieder der Hitlergruß zu sehen sei, stoße das auf Unverständnis. Man müsse den letzten Überlebenden des Holocaust zuhören: „Damit so etwas nie wieder vorkommt.“

Die Lage der Juden in Deutschland wird ab 1933 immer bedrohlicher. Stefan Zweig schreibt in seinem Buch „Die Welt von gestern“ von „immer größeren Trupps junger Burschen in Stulpenstiefeln und in braunen Hemden, jeder eine grellfarbige Hakenkreuzbinde am Arm“. Die Journalistin Renate Lasker-Harpprecht, die in den Konzentrationslagern Auschwitz und Bergen-Belsen überlebt, ist eine Zeitzeugin: „Es kam schlagartig.“

Thomas Mann hält im Exil Reden

Der Schriftsteller Thomas Mann hält im Exil Reden gegen die Nazis. Hitler nennt er einen „blutigen Komödian-ten“. Der langjährige Oberrabbiner Israel Meir Lau, der als Kind das Lager Buchenwald überlebte, meint 2018 in einem Interview mit der „Zeit“: „Es hatte einen tieferen Grund, dass damals in der Kristallnacht vom 9. auf den 10. November 1938 in ganz Deutschland mehr als 1400 Synagogen und Gebetsstätten zerstört wurden. Die Nazis wollten das Herz des jüdischen Volkes treffen.“ Auschwitz bestand aus dem Konzentrationslager Auschwitz I, dem Stammlager, dem Vernichtungslager Birkenau und dem Konzentrationslager Monowitz. Zohsel zitierte an diesem Abend öfters Imre Kertész. Der Literaturnobelpreisträger wurde 1944 als 14-Jähriger nach Auschwitz gebracht. In seinem „Roman eines Schicksallosen“ hat er die schrecklichen Erlebnisse verarbeitet. Er beschreibt, wie der Zug mit den Deportierten in Auschwitz einfährt. „Wir hatten keine Ahnung, was Auschwitz bedeutet“, erinnert sich die damals 14-jährige Eva Benda, die die Konzentrationslager Theresienstadt und Auschwitz überlebt.

Horst Zohsel berichtete auch von den Tätern. Lagerkommandant Rudolf Höß wurde als Kriegsverbrecher 1947 zum Tode verurteilt und gehenkt. Der berüchtigte KZ-Arzt Josef Mengele, der menschenverachtende medizinische Experimente an Häftlingen durchführte, starb 1979 in Brasilien beim Schwimmen im Meer.

Name durch Nummer ersetzt

„Auschwitz ist kein Erholungsheim“, schreien die SS-Männer im Vernichtungslager – „Hier kommt man nur über den Schornstein wieder raus.“ Der neue Name der Häftlinge ist eine tätowierte Nummer. Die Menschen müssen sich zu Tode schuften und Leichen einsammeln. Lastwagen karren Leichen von kleinen Kindern heran. Die meisten Deportierten werden unmittelbar von der Rampe ins Gas geschickt.

Die Zahl der Ermordeten beläuft sich auf über 1,1 Millionen, darunter mindestens 900 000 Juden. „Die große Mehrheit der heute lebenden Deutschen ist nicht schuld an Auschwitz, aber natürlich, auch sie ist in besonderem Maße verantwortlich dafür, dass sich so etwas wie Auschwitz und den Holocaust niemals wiederholt“, sagte der ehemalige Bundespräsident Roman Herzog 1999.

Haben wir gar nichts gelernt? Die Frage stellte der Referent angesichts der neuen Form von Judenfeindlichkeit in Deutschland. Der Antisemitismus radikalisiere sich gerade digital und global. „Vor Auschwitz war Auschwitz unvorstellbar, heute ist es das nicht mehr“, hob Imre Kertész 2006 hervor. „Darüber müssen wir nachdenken – und in welcher Gesellschaft wir leben wollen“, meinte Zohsel am Ende seines beeindruckenden Vortrages, der die Zuhörer betroffen machte. vw/Bild: Widdrat

