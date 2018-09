Hülsenfrüchte sind bei ihr der Renner

Brühl.Eifrig reibt Libera Göckel, die hier alle Libi nennen, die Salatgurken. Einen Becher Schmand sowie eine kleine Prise Salz und Schnittlauch hat sie bereits in eine große Schüssel gegeben. Ihre Kreation ist beliebt: „Es gibt Kinder, die würden die Salatsoße am liebsten trinken“, erzählt die Köchin der Dietrich-Bonhoeffer-Krippe. Daneben kocht das Gemüse, das sie an diesem Tag den Kindern zum

...