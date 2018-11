Hund „Charlie“ erobert die Herzen der Kinder

Brühl.„Mein Papa ist immer voll gestresst und hat nie Zeit für mich. Dabei wünsche ich mir doch nur einen Freund“. So wie Kim, geht es wahrscheinlich vielen Kindern. Aber die Theaterfigur Kim hat eine Methode gefunden, mit der alles wieder gut wird und wohlfühlen garantiert ist.

Wie die kleine Träumerin gespielt von Sandra Jankowski, am Ende einen treuen Freund findet, zeigten sie und ihr Partner Frank Klaffke vom Theater „Sturmvogel“. Das Ensemble gastierte auf Einladung der Gemeindebücherei vor 110 Kindern in der Festhalle.

Freunde sind lieb zueinander

Kim fühlt sich einsam, erzählt sie in dem Stück. Gustav, der vorgibt ihr Freund zu sein, will immer nur Schokolade von ihr und stiehlt ihre Hausaufgaben. Immer dann, wenn ihr alles so richtig auf die Nerven geht, hat Kim einen Trick parat.

Sie prustet, quietscht und bewegt ihre Hände – und schon ist sie an dem Ort, den sie sich wünscht. Der Wald, das Meer oder sonst wo, alles ist möglich. Als sie dabei immer öfter an ihren früheren Hund zurückdenkt, beschließt Kim, im Tierheim einen neuen zu kaufen. Pfleger Timo macht ihr da aber ein Strich durch die Rechnung, schließlich ist sie ja noch ein Kind. Und die bekommen keine Hunde. Am Ende geht sie nur mit einer Leine heim. Das ist aber nicht schlimm, denn ein Trick hilft ihr bei allem und schwups – Hund Charlie ist an der Leine, allerdings unsichtbar.

Eines Tages wird ihr Vater sehr krank und Kim zeigt ihm – mit tatkräftiger Unterstützung aus dem Publikum – dass er endlich kürzertreten muss. Diesen Rat nimmt er sich zu Herzen und hat sogar noch eine Überraschung für Kim – ein echter „Charlie“ erobert die Bühne.

Die Zuschauer werden in der Festhalle aktiv in das Geschehen des Stückes einbezogen. Sie können mitdenken, mitsingen und stehen Kim jederzeit als gute Ratgeber zur Seite. Die kindliche Gestik, Mimik und Sprache sorgen dafür, dass sich die jungen Zuschauer voll mit der Rolle von Kim identifizieren können. Höhepunkt ist aber Hund „Charlie“.

Der Junge Ben (7) aus Brühl hilft auf der Bühne bei einem Kunststückchen und ist begeistert: „Ich habe das Stück zum ersten Mal gesehen. Obwohl meine Eltern immer für mich Zeit haben, weiß ich wie toll Haustiere sind. Ich habe zwei Vögel und rede auch mit denen.“

Der tierische Hauptakteur „Charlie“ ist fünf Jahre und spielt schon fast sein halbes Leben im Theater mit, was vorher niemand geahnt hatte: „Er kam als Straßenhund aus der Türkei zu uns und hat eine Ausbildung als Besuchshund. Wir wurden von ihm inspiriert und wegen seines tollen Charakters darf er nun das Stück auch mitgestalten“, so Schauspieler Klaffke.

Die 7-jährige Tiara, die ebenfalls auf der Bühne geholfen hat, findet den Vierbeiner super: „Ich hab die schon öfter gesehen und die sind echt gut. Am Besten fand ich, dass wir ,Charlie’ streicheln und ihm ein Leckerli geben durften.“ jade

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 22.11.2018