Hymnen der Freiheit erklingen

Brühl.„Wir haben für unser Jahreskonzert wieder ein sehr anspruchsvolles Programm zusammengestellt“, verspricht Stephan Schulz, Vorsitzender des Musikvereins – Bläserakademie. Vom Elementarblasorchester über Jugendblasorchester bis zum Sinfonischen Blasorchester bieten die Musiker am Sonntag, 15. März, ab 17 Uhr in der St. Michaelkirche in Rohrhof eine facettenreiche Zusammenstellung, die verschiedene Genres abdeckt.

Eröffnet werden soll das Konzert vom Posaunentrio Carolyn Geyer, Vincent Hezel und Markus Wald, die den „Earl of Oxford’s March“ und die „Ethno Suite“ erklingen lassen. Ihnen folgt unter der Leitung von Tobias Nessel das Elementarblasorchester. Die Instrumentalisten, die erste Schritte gemeinsamen Musizierens machen, haben sich „Mamma Mia“ für ihren Auftritt ausgewählt. Zusammen mit dem Jugendblasorchester wird „25 or 6 to 4“ gespielt. Das Jugendblasorchester unter der Leitung von Bernhard Vanecek will dann alleine einen umfassenden Streifzug durch die Musikgeschichte von Beethoven bis Vangelis unternehmen.

Musikalische Hexenjagd

Das Sinfonische Blasorchester startet unter der Leitung von Nessel mit „Saga Candida“. Die musikalische Hexenjagd sei für die Musiker sehr attraktiv, weil sie einige herausfordernde Passagen bereithält, verrät Schulz im Gespräch mit unserer Zeitung. „Das ist ein Reverenzwerk – wer wirklich etwas können will in der symphonischen Bläsermusik, der muss das spielen können“, fügt er noch hinzu und verweist auf die hohe Qualität des Brühler Orchesters. Der Hexenjagd setzt es dann als zweiten großen Block im Vortrag „Libertadores“ entgegen. Darin erklingen Freiheitshymnen aus der ganzen Welt. Das Besondere: Das Stück rückt jede Instrumentengruppe mindestens einmal in den Fokus. „With Quiet Courage“ und „Coldplay in Symphony“ runden das Programm des Sinfonischen Blasorchesters spannungsgeladen ab.

Eng dürfte es im vorderen Kirchenraum werden, wenn zum Finale alle drei Orchester gemeinsam dem Jubilar Ludwig van Beethoven ihre Reverenz erweisen. In einem zeitgemäßen Arrangement von Justin Williams wird aus der berühmten neunten Sinfonie „Song of Joy“ erklingen. „Ich denke, mit diesem Programm haben wir für jeden im Publikum etwas dabei“, zeigt sich Schulz sichtlich stolz auf seine Musiker.

Und natürlich beschäftigt auch das Corona-Risiko die Organisatoren des Konzertes. „Wir haben uns gegen eine Absage entschieden“, sagt Schulz auf Rückfrage unserer Zeitung. Gleichwohl würden Maßnahmen ergriffen, um die Ansteckungsgefahr zu reduzieren. So sollen Desinfektionsmittel am Eingang und in den Toiletten bereitstehen. Außerdem wurde die maximale Besucherzahl nach unten korrigiert, damit das Publikum in der Michaelskirche nicht so dicht beieinandersitzen muss. ras

