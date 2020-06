„Ich bin dann mal zu Hause und bleibe eine Pilgerin“

Brühl.Zu einem „Wallfahrtstag der etwas anderen Art“ begrüßte Elsbeth Franz zahlreiche Frauen in der sonnigen Arena des Steffi-Graf-Parks. Ein kleiner Ersatz für die abgesagte Wallfahrt nach St. Peter/Maria Lindenberg der katholischen Frauengemeinschaft Rohrhof sollte der Open-Air-Gottesdienst an diesem Abend sein.

Die Gemeindereferentin Sigrun Gaa-de Mür hatte passend dazu unter dem Thema „Ich bin dann mal zuhause und bleibe eine Pilgerin“ den Wortgottesdienst gestaltet.

Im Halbrund saßen die Teilnehmerinnen und beschäftigten sich mit den Gedanken zu Wallfahrt und Pilgern. „An welchen Wallfahrtsorten waren Sie schon? Welche besonderen Momente haben Sie dabei erlebt? Was verbinden Sie mit Wallfahrt?“ Gaa-de Mür stellte diese Fragen und schilderte die drei Aspekte, die Wallfahrt und Pilgern ausmachen, nämlich die Bewegung, die Stille und das Pilgern im Geiste. Die Bewegung hatte jede Frau schon gemacht, denn „Pilgern beginnt mit der Bewegung weg von der eigenen Haustür“.

Mit Bibel und Gesangbuch

In Corona-Zeiten kommt noch das Bewegen in virtuellen Räumen dazu. Zuhause auf dem Sofa und trotzdem mit anderen Menschen in fernen Kirchen zusammen, für viele der Frauen sei dies zum Normalfall geworden. Ein wichtiges Element sei der zweite Punkt – die Stille. Zur Ruhe kommen, sich der Gegenwart Gottes stellen, in der stillen Kirche ein Gebet sprechen, das Gespräch mit den Mitpilgern über Gott und die Welt suchen – alles Aspekte eines gelungenen Wallfahrtstages.

Aber auch „das Pilgern im Geiste“ sei möglich. „Ich pilgere durch das Leben – und du Gott, gehst mit.“ Die Gläubigen vergewisserten sich, dass sie in unserem täglichen Leben mit Gott unterwegs seien und Bibel und Gesangbuch „im Gepäck“ hätten. Für die Gemeindereferentin gehören diese drei Dimensionen des Pilgerns zusammen – denn das ganze Leben bestehe aus Pilgern. „Lassen Sie sich auf Gottes Weg mit Ihnen in Ihrem Leben ein. Wir sind alle Pilger in dieser Welt und unser Ziel ist bei Gott.“ Mit einem gemeinsamen Gebet endete dieser besondere Gottesdienst, an einem besonderen Ort, an einem besonderen Wallfahrtstag. zg/fr

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 27.06.2020