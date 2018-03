Anzeige

Ich möchte mal eine Lanze brechen – eine Lanze für das Verkaufspersonal an der Supermarktkasse. Irre, was diese Menschen manchmal über sich ergehen lassen müssen – von Kunden, denen alles zu lange dauert, von Kunden die nicht einmal einen freundlichen Gruß erwidern wollen, denen der Preis von Artikeln nicht passt oder die ihre Gründe für eine Reklamation noch nicht einmal sachlich angeben können. Das alles sollen sie stets freundlich und devot über sich ergehen lassen. Und wenn sie das nicht machen, dann wird schnell der Ruf nach dem Geschäftsführer laut. Mal ganz abgesehen davon, dass da höchsten der Markt- oder Filialleiter gerufen werden kann, zeugt all das nicht unbedingt von Wertschätzung anderen Menschen gegenüber.

„Wertschätzung“ ist ein Modewort geworden, es gehört in die gleiche Liga wie „Achtsamkeit“ und „Nachhaltigkeit“. Es stammt aus der Psychotherapie, die man manchem Zeitgenossen der anderen keinen Respekt – noch so ein, wenngleich schon länger genutztes Wort – entgegenbringt, in dessen eigenem Interesse empfehlen möchte.

Vielleicht wäre die Welt ein wenig besser, wenn wir respektvoller, freundlicher und höflicher miteinander umgehen. Sie werden vielleicht sagen, ich sei ein Träumer, aber, ich bin nicht der Einzige. Komisch, das kenne ich doch irgendwoher.