Höhepunkte aus den Programmen

Die Höhepunkte aus den Sauveur-Kitschen-Programmen sind trefflich gewählt für den Abend. „Ich höre was, was du nicht sagst“ ist eines davon, das bewusst macht, was in vielen Haushalten Einzug gehalten hat: keine Dialoge mehr. Gut, da gibt es den Mann im Haus, aber der übt sich darin, ein Stummfilmstar zu sein. Was tut die findige Gattin? Sie denkt sich, was er vielleicht sagen könnte und schon ist der Schlamassel da.

Aktualitätsbezug mischt sich ein, wenn Sauveur ganz deutliche Worte findet als Alternative für Präsident Donald Trumps neuesten Vorschlag, die Lehrer zu bewaffnen: „Die Eltern können doch die Kids mit Panzern zur Schule bringen und sich den Weg ins Klassenzimmer freischießen.“ Man lacht über den haarsträubenden Spruch, doch birgt der ja schon die nächste Eskalationsstufe in einer skurrilen Welt. Zustimmenden Applaus gibt es dennoch. Vom Demenztest für den US-Präsidenten hat sie gehört: „Der musste sich fünf Dinge merken“, sie schafft mehr als doppelt so viele – bezeichnend, findet sie.

Scherzt Sauveur am Anfang darüber, dass sie fürs Make-up zum Stuckateur müsse, glaubt das der drahtigen, knapp über 60-jährigen Komödiantin niemand. Immer wieder kokettiert sie mit ihrem Musiker, schneidet ihm schon mal rigide das Wort ab und degradiert ihn zurück auf seinen Sitz am Klavier. Liebe gibt es auch – für den Garten und den Mann, mal mehr mal weniger, verrät Madeleine Sauveur, denn beim „Best of“ gibt man Privates preis, das sonst noch keiner weiß. „Ich bin froh, dass ich kein Jungspund mehr bin“ – ein Geständnis und die Kategorisierung: „Ich bin der zweite Aufguss, wie beim guten Tee.“

Künstler mit dem Mathe-LK

Ach ja und der „Mann mit dem Mathe-LK“, also Clemens Maria Kitschen, darf auch mal ran, bezaubert mit Akkordeon-Solos und zwinkernd beim Klavierspieler-Casting – fast genauso schön wie das Original Richard Clayderman. Den verkörpert er als „Richard Kleinermann“ gar köstlich. Seine flinken Finger entlocken dem Klavier dabei nicht das von Sauveur gewünschte „Je ne regrette rien“ von Edith Piaf, das sie äußerst stimmstark interpretiert, sondern driftet immer wieder zum Clayderman-Hit „Ballade pour Adeline“ ab. Klar, dass Kitschen aus dem Casting als Sieger hervorgeht und seit 20 Jahren Sauveurs Lieder vertont und performt. Insgesamt 14 Welthits reiht Kitschen darauf in einem Song aneinander – ein beeindruckender Streifzug durch die Jahrzehnte von „Queen“ bis Frank Sinatra und von den „Beatles“ bis zu Weihnachtsliedern.

Plastik einfach überall auf der Welt ist Thema, das betrifft, „das Zeug braucht hunderte Jahre, bis es kaputt ist“. Mit den Windeln für den Nachwuchs verhält es sich ähnlich: „Während der Inhalt biologisch längst abgebaut ist, bleibt das Plastik noch mindestens 300 Jahre liegen – ein kleiner Scheiß vom kleinen Menschen, aber ein großer Scheiß für die Menschheit.“ Betretenes Schweigen, auch als sie anspricht, was unausweichlich jedem bevorsteht: das Sterben. Und es ist, wie es ist: „Best of“ ist immer noch besser als „Worst Case“.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 24.02.2018