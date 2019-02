„Ich lade dazu ein, einmal hinzuschauen“

Brühl.„Kopf in den Sand“ ist der Titel des Programms, mit dem Liese-Lotte Lübke am Donnerstag, 4. April, um 20 Uhr in der Villa Meixner gastiert. Die Ankündigung verspricht Klavierkabarett und Motivation am Klavier, freche Denkanstöße und tiefsinnige Texte – was das heißt, wollen wir von der sympathischen Künstlerin im Interview erfahren.

Was darf sich das Publikum unter dieser blumigen Ankündigung vorstellen?

Liese-Lotte Lübke: O Gott. Zunächst einmal erkläre ich vielleicht ganz einfach, dass ich mich an diesem Abend am Klavier selbst durch das Programm mit meinen eigenen Songs begleite. Diese Songs sollen dazu anregen, auf sich selbst zu schauen. Wenn wir nicht glücklich sind mit dem, wie es gerade läuft, wäre es ja gut, man würde mal bei sich selber anfangen etwas verändern zu wollen. Ich zähle mich nicht zum politischen Kabarett. Deshalb sage ich auch nicht, dass „die da oben“ etwas ändern müssen, damit sich überhaupt etwas verändert. Ich glaube an den einzelnen Menschen.

Das heißt was?

Lübke: Na, wenn jeder in seinem kleinen Kosmos mit seiner Familie und seinen Freunden auf achtsamen und respektvollen Umgang, auf Liebe und Sanftheit achtet, dann rücken wir wieder näher zusammen - und dann können wir vielleicht irgendwann wieder gemeinsam aufstehen gegen „die da oben“. Das wäre so mein Traum.

In Veröffentlichungen über Sie wird oft der Begriff der „starken Frau“ genannt - aber Sie bieten, so wie sich das anhört, ein Programm für alle, oder?

Lübke: (lacht) Ja, schließt das einander denn aus?

Nein, aber es geht doch direkt wieder um Schubladen.

Lübke: Hm, ich habe ein Programm, das heißt „Quotenfrau“, da setze ich mich bei den Frauen sogar etwas in die Nesseln. Ich möchte nämlich genau nicht, dass wir differenzieren zwischen Mann und Frau. Ich möchte nicht, dass wir Frauen fördern, nur weil sie Frauen sind. Ich würde mir wünschen, dass wir uns alle – sowohl Männer als auch Frauen – einfach als Menschen sehen und diesen Geschlechterunterschied im Alltag nicht mehr machen. Und so ist es ein Programm für jeden und macht keinen Unterschied zwischen Kabarett für Mann oder Frau.

Was ist sonst noch so Ihr Credo – wo gehen die Songs hin?

Lübke: In meinem Programm ist viel Gesellschaftskritik enthalten, also sehr stark die Frage: Warum Jammern wir so viel und ändern nichts. Dementsprechend aber auch viel Kritik an mir selbst, weil ich mich dann natürlich auch frage, ob ich das denn auch selbst immer mache. Es gibt auch Kritik am System als solchem. Ein Beispiel: Etwa, wie mit den Menschen umgegangen wird, wenn sie mit der Arbeitsagentur zu tun haben müssen, einfach weil für sie die Situation gerade so ist, wie sie ist. Es heißt immer, wir hätten in Deutschland alle Freiheiten. Das stimmt zwar irgendwie auch, nur die Menschen, die eben mit der Arbeitsagentur zu tun haben, wissen sehr genau, wo diese Freiheit dann plötzlich für sie endet. Zwar auf dem Niveau, das wir hier haben, aber nichtsdestotrotz endet sie. Und diesen Umgang mit den Menschen finde ich wirklich sehr beklagenswert.

Und warum jammern wir so viel und tun nichts?

Lübke: Ich glaube, dass es uns in der heutigen Zeit materiell so gut geht, dass wir durch den schier ungebremsten Konsum quasi weggebracht werden von unseren ureigenen Sehnsüchten. Und die haben eben nichts mit Geld oder Macht oder irgendeiner Chefposition zu tun, sondern mit dem, was irgendwo tief in uns ist. Also das ist die Ursehnsucht nach Freiheit oder nach Abenteuer oder nach Liebe und Wärme. Das wird aber schnell mal weggemacht durch das neue teure Auto oder den Chefsessel, um dann plötzlich noch mehr Geld zu scheffeln, was man dann allerdings gar nicht mehr ausgeben kann, weil man gar keine Zeit mehr dafür hat, denn man arbeitet ja nur noch.

Das klingt für mich schon nach politischem Kabarett oder sehe ich das falsch?

Lübke: Ja, das höre ich öfters. Aber ich könnte jetzt nichts über Merkel & Co sagen. Ich mache keine Bezüge zu einzelnen Personen aus der Politik, weil ich da viel zu wenig Interesse dran habe und mich deshalb zu wenig auskenne. Es ist wohl mehr eine Gesellschaftspolitik, von der ich spreche. Und wie gesagt: Ich glaube nicht, dass da irgendwer irgendwas an der Situation ändern wird – wer etwas ändern kann, das sind wir. Wir müssen es nur machen. Ich lade aber nur dazu ein, einmal hinzuschauen. Es ist einfach bereichernd, gemeinsam zu überlegen, ob man mit seiner individuellen Situation glücklich mit sich ist oder ob man sich Wünsche nicht eingesteht, weil der Alltag immer dazwischen kommt. Und wenn jemand dann sagt, ich würde spinnen, dann ist das genauso richtig und wichtig wie Zustimmung. Das ist eine der Kernaussagen des Programms.

Und dieses ernste Anliegen bringen Sie tatsächlich unterhaltsam rüber?

Lübke: (lacht) Das ist eine gute Frage. Mir wird nachgesagt, es sei so. Ich selber glaube, dass ich eigentlich gar nicht so lustig bin, aber das Publikum lacht trotzdem. Vielleicht bin ich dann eher ungewollt komisch. Aber, was unterhält, entscheidet am Ende der Mensch, der da im Zuhörerraum sitzt. Und bislang waren die Rückmeldungen fast durchweg positiv. Aber die Karten werden ja an jedem Abend neu gemischt – mal sehen, wie es dann in der Villa Meixner erlebt wird. Aber das ist ja das Schöne, dass jeder Abend energetisch anders ist, auch wenn ich auf der Bühne im Grunde immer das Gleiche mache. Das ist total spannend und deshalb mache ich den Beruf so gerne.

